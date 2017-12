Candreva admite 'moral baixa' da Internazionale após eliminação para Milan na Copa Itália

Candreva domina a bola durante o dérbi de Milão, disputado no San Siro (Foto: Claudio Villa/FC Internazionale)

Após uma incrível sequência de 17 jogos sem perder na atual temporada, a Internazionale conheceu, nessa quarta-feira (27), sua terceira derrota consecutiva. Os nerazzurri perderam o Derby della Madonnina para o Milan, por 1 a 0, e deram adeus à Copa Itália nas quartas de final.

Após a partida, o meia Antonio Candreva lamentou o resultado e admitiu que a moral do time está baixa. "A derrota é dolorosa porque nós queríamos a Copa Itália. Talvez a derrota seja inesperada, vínhamos de dois tropeços consecutivos. Lamento porque nós queríamos muito", afirmou o camisa 87, ao canal Rai Sports.

"Estamos perdendo um pouco de boa sorte. As duas últimas derrotas foram dolorosas. Contra a Udinese, erramos um tempo; contra o Sassuolo, não aproveitamos nossas chances. Queríamos seguir em frente, desculpe. A moral está baixa no momento", completou.

A Inter, que chegou a liderar a Serie A 2017/18 por duas rodadas, não vence um jogo desde o dia 12 de dezembro. Na ocasião, os comandados de Luciano Spalletti venceram o Pordenone, da terceira divisão italiana, nos pênaltis para chegar às quartas de final da Copa Itália. De lá para cá, a Beneamata perdeu para Udinese, Sassuolo e, agora, Milan.

"Agora, devemos recomeçar com confiança. A partir de amanhã teremos que nos preparar para a partida com a Lazio", projetou Candreva, já de olho na partida contra a Lazio, no próximo sábado (30), às 15h (de Brasília), pela 19ª rodada da Serie A. Os nerazzurri estão em terceiro lugar na tabela da liga italiana, quatro pontos atrás da Juventus e cinco de distância para o Napoli, líder do certame.