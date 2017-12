Torcida da Internazionale incita cânticos racistas contra volante Kessié, do Milan

Google Plus

Kessie não é o primeiro a sofrer racismo por torcidas italianas neste ano (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

A noite dessa quarta-feira (27) ficará marcada para a historia dos dérbis que aconteceram entre Milan e Internazionale. Irregular na temporada, o Diavolo venceu o Derby della Madonnina e eliminou os nerazzurri da Copa Itália, para deleite de mais de 48 mil torcedores presentes no estádio San Siro.

Entretanto, enquanto um lado rossonero comemorava, a equipe de Luciano Spalletti conhecia a sua terceira derrota consecutiva na temporada. Descontentes com a vitória do rival, a Curva Nord, torcida organizada da Inter, incitou cânticos racistas contra o meio-campista marfinense Frank Kessié, do Milan.

A informação foi confirmada pela emissora RAI. Segundo o meio de comunicação, o camisa 79 esnobou o racismo após o jogo e foi comemorar o triunfo com os companheiros.

O episódio é comum na Europa e muito visto na Itália, principalmente por torcidas extremistas como a da Lazio, que seguem ideologias nazistas e não aceitam a igualdade racial.

Em setembro, o zagueiro do Napoli, Koulibaly, alegou ter sofrido racismo não só por torcidas rivais, mas também pela própria torcida napolitana que tem uma visão diferente e enxergam negros como uma raça inferior, trocando o intuito de uma torcida que veio para apoiar e preferindo denegrir a cor da pele.

Apesar de Koulibaly ter se pronunciado, o Kessie sequer deu atenção para as provocações que vinham do lado norte do San Siro, e de costas para a torcida rival, correu para saudar a vitória onde foi um dos destaques, não cometendo uma falta sequer.