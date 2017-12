Roma tem dois gols anulados, empata com Sassuolo em casa e amplia má fase

A Roma empatou em 1 a 1 com o Sassuolo neste sábado (30), no Estádio Olímpico, pela 19ª rodada da Serie A, e chegou ao seu terceiro jogo sem vitória na temporada. Os giallorossi, que recentemente foram eliminados da Copa Itália pelo Torino, abriram o placar com o meio-campista Lorenzo Pellegrini.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, Perotti tocou para Schick, o atacante furou, a bola sobrou para Dzeko, que rolou para Pellegrini finalizar no canto direito do goleiro Consigli.

A Roma aumentou seu poder de fogo na segunda etapa, e o arqueiro do Sassuolo foi mais exigido. Ele fez duas boas defesas, em chutes de Nainggolan e El Shaarawy. Aos 25 minutos, Dzeko recebeu bom passe do capitão De Rossi e soltou uma cacetada de canhota, sem chances para Consigli. O tento, porém, foi anulado, pois a arbitragem viu impedimento do camisa 9.

Aos 33, o Sassuolo castigou a Roma com o gol de empate. Peluso avançou pelo flanco esquerdo, cruzou para a área, Missiroli antecipou a marcação do brasileiro Juan Jesus e cabeceou para baixo, igualando o confronto. Na reta final do jogo, Florenzi também teve um tento anulado pela arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Com o resultado, a Roma perde a chance ultrapassar a Internazionale, que ainda joga na rodada, e subir para a terceira colocação. Assim, os giallorossi permanecem na quarta posição, com 39 pontos. O Sassuolo, por sua vez, tem 21 pontos e aparece no 14º lugar. Os neroverdi estão a seis pontos do primeiro tempo dentro da zona de rebaixamento, o Crotone.

A Roma receberá a Atalanta, no Olímpico, na próxima rodada. O jogo ocorrerá no próximo sábado (6), às 15h (de Brasília). Já o Sassuolo pegará o Genoa, em Gênova, no mesmo dia, mas às 12h (de Brasília).