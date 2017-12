Internazionale empata sem gols contra Lazio e chega à sexta partida sem vencer na temporada

A reta final de 2017 foi decepcionante para o torcedor da Internazionale. Antes líder da Serie A, a Inter chegou à quarta partida sem vencer no Italiano - sexta se computados os jogos da Copa Itália -, ao ficar no 0 a 0 contra a Lazio, pela 19ª rodada, em casa.

Com 41 pontos, a Inter ocupa a 3ª colocação, sete pontos atrás do líder Napoli, que venceu o Crotone na abertura da rodada. Com 37 pontos, mas uma partida a menos, a Lazio ocupa a 5ª colocação.

Na próxima sexta-feira (5), a Inter joga fora de casa contra a Fiorentina, no Artemio Franchi, às 17h45. Já no sábado (6), a Lazio viaja até Ferrara, para enfrentar a SPAL, às 12h. Jogos no horário de Brasília.

Lazio cria mais em primeiro tempo sem gols

Apesar de ter a maior posse de bola em todo o primeiro no tempo no Meazza, a Internazionale teve dificuldades para criar chances. Até pelo nervosismo e pela pressão pela sequência ruim, o time da casa parou em suas imprecisões no passe final, desperdiçando boas oportunidades para assustar o gol laziale.

Já a Lazio, mais efetiva, teve mais finalizações - seis contra três -, mesmo com 45% de posse de bola. Aos 19, Immobile recebeu de Parolo na entrada da área, fez o pivô e ajeitou para Milinkovic-Savic bater de primeira, mas Handanovic colocou pela linha de fundo. No minuto seguinte, no cruzamento perfeito de Lucas, Bastos apareceu sozinho na pequena área, mas perdeu a chance, cabeceando por cima do gol.

A primeira finalização da Inter na partida só veio aos 29, mas foi a melhor chance dos 45 iniciais. Depois de ótima jogada pela direita, Valero cruzou para o meio da área e Perisic finalizou de primeira, mas parou em ótima defesa de Strakosha.

Luciano Spalletti tentou incrementar a criatividade da Inter trocando Candreva e Perisic de lado, mas a Inter não foi capaz de assustar Strakosha outra vez na primeira etapa. A Lazio aproveitou a velocidade para agredir o rival e, no último lance da partida, teve uma boa chance na bola parada. Na cobrança de escanteio de Luis Alberto, Valero desviou para trás e mandou a bola no travessão, quase marcando contra, mas o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.

Mais oportunidades, nenhum gol em Milão

O começo da segunda etapa deu esperanças ao torcedor da Inter. O time conseguiu sofrer menos e trabalhar mais no campo de ataque. Aos 11, a principal oportunidade. Borja Valero recebeu de Candreva na entrada da área, deixou Lucas no chão e bateu forte no canto, mas Strakosha voou e espalmou, com a bola ainda raspando na trave antes de sair pela linha de fundo.

Aos 15, Skriniar desviou com a perna e depois com o braço bola cruzada por Immobile e a arbitragem apontou pênalti inicialmente, mas a marcação foi anulada pelo VAR. Porém, após esse lance, e com as entradas de Lukaku e Felipe Anderson, a Lazio voltou a ter as melhores chances da partida.

A primeira aparição importante do reserva brasileiro foi aos 28. Felipe Anderson recebeu pela esquerda de Milinkovic-Savic, arrancou para dentro da área e bateu cruzado, mas Handanovic desviou e manteve o 0 a 0. Na sequência, após bate-rebate dentro da área, Skriniar cortou, a bola explodiu no árbitro e sobrou Parolo, que chutou forte e cruzado, porém outra vez o goleiro nerazzuro salvou.

Na Inter, João Mário e Dalbert foram as opções iniciais de Spalletti, mas a Lazio continuou assustando. Aos 34, Felipe Anderson puxou contra-ataque pelo meio, abriu para Immobile e recebeu de volta no meio da área, mas pegou mal e desperdiçou chance de abrir o placar.

Vindo do banco, João Mário apareceu aos 38. O português cruzou bem da direita para a segunda trave e encontrou Perisic, que cabeceou com espaço, mas sem problemas para Strakosha. Cinco minutos depois, em cruzamento de Santon, a zaga afastou para frente, Perisic girou batendo no rebote e Icardi desviou no meio do caminho, no contrapé do goleiro, porém à direita do gol a última chance clara da partida no Meazza.