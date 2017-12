Dybala brilha, Juventus vence e quebra tabu de uma década contra o Hellas Verona

O argentino queria mais. Aos 32 minutos o camisa 10 partiu com a bola, driblou três jogadores do Verona e bateu no canto direito do goleiro Nicolas, marcando o terceiro gol e decretando a vitória do time de Turim. No final, Higuaín marcou o que seria o quarto gol dos visitantes, mas o tento foi anulado por conta do camisa 9 estar impedido no lance.

Agora a equipe novamente encosta no líder Napoli e fica somente a um ponto de diferença, colocando certa pressão no time comandado por Maurizio Sarri. A atual vice-líder alcançou, com essa vitória, 47 pontos e, na próxima quarta-feira (03), terá pela frente o Derby Della Mole, recebendo o Torino em seu estádio.

Já na etapa final, o time da casa teve boas oportunidades e, aos 14 minutos, a "lei do ex" entrou em ação, quando Cáceres, ex-defensor da Velha Senhora, empatou a partida com um belo chute no canto de Szczesny. O gol, contudo, acordou Dybala que, aos 26 minutos, após belo cruzamento de Lichtsteiner, anotou o segundo gol para os visitantes.