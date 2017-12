Mesmo com vitória, Allegri crítica atuação da Juventus diante do Verona, mas exalta Dybala

Allegri vem oscilando com alguns resultados na temporada e cobra correções imediatas (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

O último sábado (30) de 2017 acabou bem para a Juventus. Depois de vencerem a Roma no último final de semana, a Vecchia Signora comemorou mais um triunfo, quando despachou o Hellas Verona por 3 a 1 fora de casa.

Após a partida, o técnico Massimiliano Allegri concedeu entrevista coletiva e se mostrou um tanto que irritado pelo desempenho da equipe, que, embora tenha vencido com uma certa folga, não agradou o comandante dos bianconeri.

"Todos nós sabemos que não tivemos uma boa performance. Nós colocamos o jogo em risco depois de começarmos em um ritmo muito forte, porque diminuímos depois, cometemos muitos erros, e perdemos a bola em diversas vezes, é algo que temos que corrigir", avisou.

Um dos grandes destaques da vitória bianconera em Verona foi atacante Paulo Dybala, que voltou a ser titular da equipe após algumas partidas no banco de reservas. Allegri comentou o desempenho do camisa 10.

"Foi importante ver Paulo encontrando as redes novamente. Depois do primeiro gol, ele começou a jogar e a aparecer mais na partida. Ele está passando por um momento delicado onde as coisas simplesmente não aconteciam. Depois do gol, ele passou a bater faltas melhores também. Isso mostra que o psicológico é tudo no futebol e confiança é a chave para o sucesso", disse Allegri.

Perseguindo o Napoli, que lidera a Série A com apenas um ponto de diferença, Allegri se mostrou cauteloso quanto a segunda metade da temporada; mas também confiante quanto ao ano que vem.

"Todos nós esperamos que a segunda metade a Juventus consiga continuar perseguindo as três primeiras posições. Ganhar fora não é fácil, mas nós temos alguns confrontos decisivos fora de casa. Este será o nosso momento mais difícil na temporada, precisamos nos preparar psicologicamente para esses desafios", finalizou.