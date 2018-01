Nainggolan exagera nas comemorações de ano novo e polemiza nas redes sociais

Belga é um dos pilares no meio de campo dos ídolos e pilares dos giallorossi (Foto: Soccrates Images/Getty Images)

Na virada de ano, muitas ligas e jogadores pausam para comemorações. Nessa época, as redes sociais bombam com diversos vídeos e fotos do recesso concedido aos atletas, tanto em praias paradisíacas quanto em festas com a família.

Contudo, nesta segunda (1°), um dos jogadores polemizou na sua comemoração de ano novo. O meio-campista da Roma, Radja Nainggolan, um dos ídolos da equipe, foi à rede social de fotos, o Instagram, e postou diversos momentos no qual fumava, bebia e soltava fogos de artifício ao lado de uma criança claramente desconfortável com a situação.

O compilado acima, gerou repercussão na Europa e desagradou a diretoria da Roma que, segundo informou ao jornal português A Bola, irá cuidar do caso.

Além de abusar da bebida e cigarros, Nainggolan também xinga jornalistas italianos durante os vídeos que foram apagados, juntamente com um pedido de desculpas do jogador divulgado horas depois, quando a polêmica havia sido disseminada.

"Peço desculpas pelo o que aconteceu esta noite. Eu sempre gostei de festejar a chegado do ano novo com os meus amigos....Mas essa noite eu passei dos limites, exagerei...Não tinha a intenção de passar uma imagem negativa. Por isso, reintegro o meu pedido de desculpas e o mau comportamento. Forza Roma sempre", publicou em sua conta oficial do Instagram.