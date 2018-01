Ex-treinador do Milan, Montella põe Sevilla à frente do clube italiano 'nos últimos dez anos'

Montella assinou contrato até junho de 2019 com o Sevilla (Foto: Divulgação/Sevilla FC)

O ex-técnico do Milan e atualmente no comando do Sevilla, Vincenzo Montella, vê o clube espanhol à frente da agremiação italiana "nos últimos dez anos". Segundo o treinador, a história recente da equipe rojiblanca é mais vitoriosa do que a dos rossoneri.

"O Milan é um [clube] grande que ganhou muitos troféus nos últimos 30 anos, mas não muito nos últimos cinco. O Sevilla também é grande, porque ganhou muitos troféus nos últimos dez anos e joga regularmente na Europa", avaliou Montella, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (2).

O Sevilla conquistou quatro títulos de expressão nos últimos dez anos: três vezes campeão da Uefa Europa League (2013/14, 2014/15 e 2015/16) e uma vez ganhador da Copa do Rei (2009/10). Se levarmos em consideração a temporada 2006/07, os sevilistas alcançaram três troféus: Europa League, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Portanto, sete títulos relevantes

O Milan, por sua vez, arrematou três taças: o Scudetto (título referente à Serie A) de 2010/11 e duas Supercopas Italianas (2011 e 2016). Se abrirmos o leque até a temporada 2006/07, são mais três conquistas: Uefa Champions League, Supercopa Europeia e Mundial de Clubes da Fifa. Em síntese, apenas um título a menos que o Sevilla.

Por curiosidade, Montella era o técnico do Milan que conquistou a Supercopa Italiana de 2016, último troféu relevante do clube. O ex-atacante foi demitido em novembro do ano passado e deixou seu lugar para o ex-volante Gennaro Gattuso. Ele assinou contrato até junho de 2019 com o Sevilla.

A equipe sevilista está na quinta colocação no Campeonato Espanhol e classificada para as oitavas da Copa do Rei e da Uefa Champions League, onde enfrentará o Manchester United.