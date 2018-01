Em seu último ano, Gigi Buffon aprova chegada de Donnarumma à Juventus: "Não se arrependeria"

Donnarumma é o sucessor de Buffon na Azzurra (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Titular no Milan, Gianluigi Donnarumma será o sucessor de Gianluigi Buffon, da Juventus, pela Azzurra. Em entrevista com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Buffon falou da possibilidade do arqueiro milanista sucedê-lo após o fim de seu ciclo com a camisa bianconera.

"Donnarumma não se arrependeria se viesse para a Juventus. Eu não posso aconselhar Gigio, porque eu não estou vivendo essa situação. Eu não sei qual é o a conexão emocional que ele tem com o Milan, eu poderia falar algumas coisas a ele como já fiz na seleção, mas o que faz a diferença é o que vibra em sua alma", disse.

O goleiro do Milan foi criticado após sua conturbada renovação com os rossoneri e seu nome já foi especulado em outros gigantes europeus. Na partida contra o Hellas Verona, pelas oitavas de final da Copa Itália, Donnarumma ouviu vaias e cânticos provocativos durante o confronto entre as equipes.

+ Casillas sugere Juventus contratar Donnarumma e emprestá-lo até aposentadoria de Buffon

Ex-companheiro de Juventus, Leonardo Bonucci trocou a Velha Senhora pelo Milan para a temporada 2017/18. A respeito da mudança entre gigantes, Gigi Buffon comentou a decisão do zagueiro que considera como irmão.

"Eu amo Leo como um irmão, porque gosto muito de seus excessos. Ele tem valores saudáveis e, em determinado contexto, é um ponto forte. Um recurso incrível. O ambiente na Juve era perfeito para ele. Eu lamento que ele tenha ido embora porque parecia a escolha de um homem impulsivo e orgulhoso. De vez em quando, conversando, eu disse: ele me respondeu que não era muito impulsivo, mas tomava decisões ponderadas. Leo vive de desafios. Ele precisava reacender o fogo com uma escolha firme e impopular", frisou.