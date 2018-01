Torino age rápido, demite Mihajlovic e anuncia Walter Mazzarri como novo técnico

Técnico assume pelo resto da temporada para fazer o Torino ganhar uma sequência positiva de resultados (Foto: Divulgação/Torino FC)

A derrota para a Juventus, resultando em uma eliminação na Copa Itália, foi a gota d'água para que a diretoria do Torino tomasse a decisão de demitir Sinisa Mihajlovic, na última quarta-feira (3).

Nas quartas de final da copa italiana, além da derrota, Mihajlovic ainda foi expulso pelo árbitro após o mesmo validar um gol da Juventus com a ajuda do assistente de vídeo. No momento em que o gol é validado, o técnico do Toro sai esbravejando e distribuindo insultos de baixo calão contra o árbitro Daniele Doveri, que não pensou duas vezes e aplicou o cartão vermelho, custando o cargo do treinador, que não vinha fazendo uma boa campanha acumulando dez empates e apenas cinco vitórias.

Reposta rápida para o comando

Entretanto, o Toro agiu rápido, e nesta quinta-feira (4), três horas depois de confirmar a nota de demissão de Mihajlovic em seu Twitter, o clube anunciou Walter Mazzarri, técnico italiano que fora recentemente demitido do Watford (ING).

Além de ter comandado o clube inglês, Mazzarri também já teve passagens por Napoli, onde ficou de 2009 a 2013 e Internazionale, clube no qual comandou por apenas uma temporada.

Mazzarri será oficialmente apresentado amanhã, mas já comandou o treino de hoje no centro de treinamento em Turim visando o confronto do próximo sábado contra o Bologna, em casa.