Saiba tudo sobe Cagliari x Juventus, pela 20° rodada da Serie A

Embalada por uma vitória no dérbi contra o Torino na Copa Itália, a Juventus vai visitar o Cagliari pela 20° giornata da Serie A, neste primeiro compromisso do ano pelo campeonato nacional. O jogo acontece às 17:45 deste sábado (6) no estádio Sant'Elia, na região da Sardenha.

Já os donos da casa vivem situações opostas aos da Vecchia Signora. Os rossoblu vêm de uma derrota por dois a um contra a Atalanta, se já não bastasse o insucesso no compromisso, o Cagliari ainda contou com a expulsão do lateral-esquerdo, Senna Miangue nos acréscimos da partida.

Histórico do confronto

Nos últimos seis confrontos entre ambas as equipes, a Juventus saiu vitoriosa em todos, seja na Copa Itália ou na Serie A. Além disso, no primeiro turno, os bianconeri aplicaram um 3 a 0 com a mais dentro de campo, com gols de Mandzukic e os argentinos Dybala e Higuaín fecharam o placar no início da temporada.

A derrota naquela partida, foi apenas o início de uma crise que se instaurava, onde o clube perdeu seis das oito primeiras partidas, o que culminou na demissão de Massimo Rastelli, o treinador a ser demitido mais cedo na história da Serie A.

Agora, o Cagliari conta com Luis Diego Lopez no comando, e desde a oitava rodada até agora, na 20°, os rossoblu acumularam seis vitórias, dois empates e 11 derrotas na Serie A, chegando aos 20 pontos e estacionando na 15° posição.

Cenário totalmente oposto ao da Juventus, que vem em boa fase e venceu cinco, dos seis jogos que disputou na Serie A. Além de carregar um favoritismo, os bianconeri marcaram cerca de dois gols nas últimas dez partidas disputadas pelo campeonato nacional.

Escalações

Os XI iniciais da Juventus conta com um desfalque importante, e incomum nos últimos tempos. O goleiro Gialuigi Buffon sofreu uma pancada na panturrilha não ocupará a meta juventina e Wojciech Szczesny deve ocupar a posição. Além disso, Cláudio Marchisio vem de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e também perderá a partida.

Contudo, o time esperado para esse sábado é: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, Benatia, Barzagli, Matuidi, Pjanic, Khedira, Mandzukic, Dybala e Higuain.

Já o Cagliari conta com dois desfalques importantes na equipe titular, com o goleiro Alessio Cragno e o meio-campista Nicolò Barella estarão fora da partida por desconfortos musculares.

Todavia, o técnico Luis Diego Lopez terá de utilizar jogadores reservas para suprir as ausências e o goleiro brasileiro, Rafael estará na equipe, juntamente com o meio-campista, Paolo Faragò estarão entre os titulares que são: Rafael, Romagna, Andreolli, Van der Wiel, Faragò, Ionita, Cigarini, Paodin, Farias e Pavoletti.