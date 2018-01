Empresário de Theo Walcott admite interesse do jogador em se transferir ao futebol italiano

Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Theo Walcott pode deixar o Arsenal nesta janela de transferências. O jogador interessa a três clubes italianos: Internazionale, Milan e Roma. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, os rossoneri são favoritos na briga para contar com o inglês.

Walcott não começa uma partida como titular na Premier League desde abril e o jogador de 28 anos já sinalizou ao Arsenal que está disposto a se transferir nesta janela de transferências. Por outro lado, os Gunners se recusam a vendê-lo por menos de £30 milhões.

O Milan, por sua vez, tenta chegar a um acordo com o time inglês para contar com o atacante. Os rossoneri propõem um empréstimo até o final da temporada 2017/18 com direito de compra ao fim do período. Segundo o jornal italiano, o desfecho da negociação será dado nos próximos dias.

Warwick Horton, agente do jogador, garantiu o interesse de Walcott em transferir de clube. "Eu sei que o Theo gostaria de jogar na Serie A. Ele certamente consideraria todas as ofertas que fizessem por ele de clubes da Serie A", disse.

Com contrato até 2019, Walcott pouco atuou na atual temporada. Pela Premier League participou de apenas cinco partidas, todas elas como substituto. Já pela Uefa Europa League, o camisa 14 foi titular em cinco ocasiões, tendo marcado três gols e contribuído com duas assistências.