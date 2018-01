Roma perde para Atalanta, aumenta seca de vitórias e é ultrapassada pela rival Lazio

Google Plus

Embalada pela classificação na Copa Itália, a Atalanta superou a Roma no Olímpico, por 2 a 1, neste sábado (6), e ampliou a seca de vitórias dos giallorossi. A equipe bergamasca conseguiu o triunfo graças aos gols de Andreas Cornelius e Marten de Roon. Os romanos descontaram com Edin Dzeko. A partida valeu pela 20ª rodada da Serie A.

Há quatro jogos sem vencer – três derrotas e um empate –, a Roma foi ultrapassada pela rival Lazio, que impôs um sonoro 5 a 2 fora de casa sobre a Spal. Com a derrota, o time de Eusebio Di Francesco manteve os 39 pontos que iniciou a rodada e viu os biancocelesti, agora com um ponto a mais, pularem para o quarto lugar. Os romanistas estão na quinta posição, fora do G-4.

Já a Atalanta, que faz ótima campanha nesta Serie A, encostou no grupo que se qualifica à próxima edição da Uefa Europa League. A Dea deixou quatro equipes para trás (Udinese, Fiorentina, Torino e Milan), chegou aos mesmos 30 pontos da Sampdoria, que leva vantagem no saldo de gols, e ascendeu à sétima colocação.

Agora, a Serie A faz uma pausa de uma semana. Assim, Roma e Atalanta voltarão a campo no dia 21 de janeiro, um domingo. Às 17h45 (de Brasília), os giallorossi disputarão clássico contra a Internazionale, em Milão. Os nerazzurri, por sua vez, receberão o Napoli, em Bérgamo, às 9h30 (de Brasília).