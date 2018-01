Capitão da Inter, Icardi critica postura da equipe: "Falta espírito de luta"

Google Plus

Icardi desaprovou últimas atuações da Inter (Foto: Matteo Ciambelli/Getty Images)

Na última sexta-feira (5), a Internazionale empatou por 1 a 1 com a Fiorentina, em Florença, pela 20ª rodada da Serie A. Em má fase, o time nerazzurro chegou ao sétimo jogo sem vitória no tempo normal – precisou dos pênaltis para derrotar o Pordenone, da terceira divisão italiana, nas oitavas de final da Copa Itália – e se vê cada vez mais distante dos dois primeiros colocados. Autor do gol da Inter, Mauro Icardi não poupou críticas a equipe e minimizou artilharia.

Segundo o argentino, o time vem perdendo o desejo de batalhar pela vitória. "Ganhamos muitos jogos nessa temporada, mas no último mês perdemos esse desejo, esse espírito de lutar e impressionar", afirmou o atacante.

Ele ressaltou que a falta de espírito também é sentida nos treinos e que o objetivo é recuperá-lo. "Você pode sentir a ausência desses elementos nas sessões de treinamento também e devemos recuperá-los. Temos que trabalhar duro", avisou.

Vice-artilheiro do campeonato com 18 gols em 20 jogos, o atacante também minimizou os bons números. "É uma boa média, mas não gosto de marcar esses gols se não forem úteis para garantir a vitória da equipe", afirmou.

A Inter só volta a campo daqui a duas semanas, no domingo (21), quando enfrenta Roma, às 17h45 (de Brasília), em casa.