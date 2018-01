Lateral vinha se destacando nas atuações durante a Serie A (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Depois de uma semana que a janela de transferências do inverno europeu se abriu, a Lazio já tratou de se movimentar e anunciar a sua primeira contratação na metade desta temporada nesta segunda-feira (8). O lateral-direito, Martin Cáceres, que atualmente defendia o Hellas Verona.

O uruguaio de 30 anos chega com contrato de um ano com a laizali, que confirmou o acerto em uma nota oficial no seu site, via Twitter.