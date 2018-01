Milan anuncia novo patrocinador para expandir a marca no mercado asiático

Com investidores chineses, Milan busca expandir a marca para atrair lucros na Ásia (Foto: Divulgação/AC Milan)

Visando os lucros e uma maior expansão da marca para o mercado asiático, nesta segunda-feira (8), o Milan anunciou um novo patrocinador, a VWin.

O maior site de apostas da China terá o seu logo na camisa rossonera pelos próximos anos, na parte das costas algo muito parecido com o que ocorreu entre 2006 e 2010, quando a Bwin fazia parte dos patrocínios na camisa do Diavolo.

Além de utilizar a camisa do Milan, uma das mais conhecidas da Europa, para promover a marca do site, os chineses também farão parte de estratégias para expandir a marca do clube na Ásia.

Na cerimônia realizada para a apresentação do novo patrocinador, no centro de treinamento dos rossoneri, o diretor de operações comerciais do clube, Lorenzo Giorgetti, contou sobre as expectativas da nova parceria.

"Nós estamos muito orgulhosos de dar boas vindas à VWin, líder na indústria de apostas online no território asiático, agora eles fazem parte da família de parceiros do Milan. Além disso, eles são o nosso primeiro patrocinador da região da Ásia. Esse acordo representa um passo importante para o nosso desenvolvimento comercial e estratégico para a marca A.C Milan", finalizou.