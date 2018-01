Cassano comenta passagem no Real Madrid: ''Acabei discutindo muitas vezes sem motivos''

Google Plus

Cassano atuando pelo Real Madrid em 2006 em jogo válido pela La Liga. Foto: (Getty Imagem)

Após declarar que poderia ter sido um dos melhores do mundo, caso fosse mais comprometido e soubesse domar o seu gênio, Cassano agora fora dos gramados, comentou sobre sua passagem no Real Madrid e o real motivo de sua contratação em 2006, quando deixou a Roma para atuar em solo espanhol.

Atualmente com 35 anos e com as chuteiras penduradas, Cassano revelou em entrevista ao Canal Football Club que foi contratado pelo Real Madrid para substituir os centroavantes Luís Figo e Michael Owen.

''Quando fui contratado pelo Real Madrid, minha missão no clube era substituir Figo e Michael Owen, dois vencedores do prêmio Bola de Ouro. Isso significava que eu era alguém importante no elenco.''

Pode ser dizer que foram 18 meses turbulentos na capital espanhola para Cassano. Em entrevista o jogador comentou que começou bem no clube, contudo não conseguiu se adaptar, teve problemas físicos e de relacionamento com o técnico Capello.

O início da minha jornada no Real Madrid começou bem. Acredito que muitos jogadores teriam pago para jogar com aquele elenco. Na época eu tinha apenas 23 anos. Foi lá também que conheci dois dos melhores jogadores do mundo: Zidane e Ronaldo.

''Às vezes eu não jogava. Eu estava com raiva de todos,sem motivo. Um dia tive uma discussão com Capello nos vestiários e acabei lhe insultando em italiano e espanhol, sem motivo. Após um ano de discussão com todos, sai do clube.'' Comentou o ex-atacante em entrevista ao Canal Football Club.

Pelo Real Madrid, Cassano atuou em 29 partidas e somente marcou quatro gols. Em 2007 o atacante deixou Madri e foi atuar na Sampdoria por empréstimo, onde é considerado ídolo pela torcida Blucerchiati até hoje.