Em recuperação, Rafinha Alcântara se aproxima de acerto com a Internazionale

Campeão olímpico em 2016, Rafinha não joga há oito meses devido a uma lesão na coxa (Foto: Power Images/Getty Images)

A Internazionale busca reforços para que os comandados de Luciano Spalletti consigam continuar perseguindo o pelotão de cima na Serie A. Nesta quarta-feira (10), a beneamata se aproximou de contar com seu primeiro reforço deste meio de temporada, o brasileiro Rafinha Alcântara.

Uma reunião entre o empresário do atleta e representantes do Barcelona encaminharam a chegada do brasileiro a Milão. O meia, que vinha se recuperando de uma lesão na coxa, acabou perdendo espaço no comando de Ernesto Valverde, depois de passar oito meses fora por conta da contusão.

Apesar da reunião ter sido positiva, o Barcelona pode dificultar a negociação, visto que os italianos querem firmar contrato com opção de compra estipulada em €20 milhões, e os dirigentes do clube catalão buscam um empréstimo com obrigação de compra para fechar o negócio em definitivo, por conta de Rafinha ser jovem e ter apenas 24 anos. Caso a obrigação na aquisição do atleta seja concretizada, o valor da transação cai para €18 milhões.

Formado nas categorias de base do Barcelona, o brasileiro já foi campeão olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, e veio a sofrer uma lesão que o impossibilitou de atuar nesta temporada, até o momento. Com a camisa do Barça, Rafinha jogou 18 partidas na temporada 2016/17 e anotou seis gols.