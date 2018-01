Khedira elogia compatriota Emre Can, alvo da Juventus: "Tentaria trazê-lo"

Foto: Patrik Stollarz/Getty Images

Alvo da Juventus, Emre Can pode chegar na Velha Senhora no meio do ano. Sami Khedira elogiou o companheiro de seleção alemã e espera que o meio-campista deixe o Liverpool para defender a Juventus.

“Emre Can? Eu o conheço bem. Ele é jovem, potente e muito talentoso, e por sua idade ainda deve crescer. Se existisse a possibilidade de a Juventus contratá-lo, eu aproveitaria. E no fim da temporada viria a custo zero. Se eu fosse a diretoria tentaria trazê-lo”, disse em entrevista à Sky Sport Italia.

Vice-líder da Serie A, a Juventus segue na briga pelo Scudetto. O atleta ressaltou a importância de se manter concentrado durante as partidas para conquistar o objetivo maior ao final da temporada.

"Esta temporada é diferente em relação à anterior e a de dois anos atrás. Temos várias equipes fortes na briga pelo título da Serie A, todas no mesmo nível: Napoli, Roma, Inter, Lazio. E, obviamente, a Juventus. Por esse motivo será ainda mais difícil vencer o Scudetto: devemos trabalhar ainda mais duro para conquistá-lo. É importante jogar com concentração, permanecendo focados no objetivo; eu acho que será ainda mais complicado do que no passado", afirmou.

Sami Khedira teve seu nome vinculado à MLS, dos Estados Unidos, mas o volante bianconero rechaçou a possibilidade e disse estar feliz na Itália e na Velha Senhora.

"Estou muito feliz aqui na Juventus. Estou na melhor forma física da minha vida,então,por que iria querer jogar nos Estados Unidos e perder a oportunidade de ficar ainda muitos anos na Europa? Posso assegurar que não existe nenhuma possibilidade de que em janeiro ou ao fim da temporada eu vá jogar na MLS ”, concluiu.