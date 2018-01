Presidente do Napoli diz que Sarri decidirá quem reforçará o time: Deulofeu ou Verdi

Presidente De Lautentiis avalia prováveis contratações para a equipe (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, concedeu entrevista à Radio Kiss Kiss nesta quinta (11) e falou sobre dois alvos do Napoli para esta janela de transferências. Tratam-se dos atacantes Gerard Deulofeu, do Barcelona, e Simone Verdi, do Bologna. O mandatário revelou que ambas as escolham têm o aval do treinador Maurizio Sarri, e que dentre os dois, o italiano Verdi seria a escolha mais certeira, visto que o jogador já foi treinado por Sarri em 2015 no Empoli.

"É Sarri quem terá que medir o quanto no campo que esses jogadores podem fazer. Ele é o finalizador de nossas decisões. Quando se trata de compras prospectivas, é uma questão de fato, enquanto que para compras imediatas é necessário que nosso treinador nos diga: 'está bem, não é um jogador que precisará de seis meses para jogar'", disse o presidente napolitano.

Deulofeu pertence atualmente ao Barcelona, apesar dos vários empréstimos - dentre eles, o último ao Milan na temporada passada, quando ainda tinha seus direitos econômicos ligados ao Everton -, já atuou em nove ocasiões pelo clube catalão, marcou um gol e deu duas assistências. Verdi joga pelo Bologna, e nesta temporada com oito jogos a menos já igualou a sua marca de gols e assistências da temporada passada pela Serie A. Com 20 jogos o italiano já balançou as redes seis vezes e distribuiu cinco passes para gol.

Quando perguntado sobre a chance de recuperação de lesão do atacante polonês Arkadiusz Milik, que passou por cirurgia no joelho e não atua desde setembro do ano passado, De Laurentiis não demonstrou certeza. "Podemos fazer mil hipóteses, mas não devemos excluir nada. [O lateral-esquerdo Faouzi] Ghoulam poderia se recuperar antes de Milik", findou.