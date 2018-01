Ex-Toulouse, meia Zinedine Machach assina com Napoli

Machach junto ao presidente De Laurentiis (Foto: Reprodução/Twitter @ADeLaurentiis)

O presidente Aurelio De Laurentiis, do Napoli, confirmou pela sua conta no Twitter a contratação do meio campista franco-argelino Zinedine Machach. A sua última atuação foi pela Ligue 1, em setembro de 2017, defendo o Toulouse, clube ao qual teve seu contrato terminado mês passado junto a uma briga nos treinos com a equipe técnica, segundo declarações no site do Napoli.

Na temporada passada, o atleta foi emprestado ao Olympique de Marselha. Dos 38 jogos que fez pela liga francesa, marcou três gols - dois pelo Toulouse, junto a duas assistências, e um pelo Olympique.

Na radio italiana Kiss Kiss, o presidente comentou sobre a chegada do jovem jogador de 22 anos. "Machach é uma compra em perspectiva identificada por Giuntoli [diretor esportivo do clube]. O Napoli também deve pensar sobre o futuro, não apenas a necessidade do momento", disse o presidente.

Apesar de um projeto a longo prazo, Machach terá como principais concorrentes de posição os brasileiros Allan e Jorginho - este último com naturalização italiana -, além do ídolo napolitano Marek Hamsík, um dos principais jogadores do time de Maurizio Sarri.