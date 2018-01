Alvo da Inter, Ramires é exaltado por Júlio César: "Na Seleção, correu mais do que ninguém"

Google Plus

Ramires comemora gol pelo Jiangsu Suning, clube que defende desde 2016 (Foto: Getty Images)

Marcado na história da Internazionale, o goleiro brasileiro Júlio César concedeu entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, publicada neste sábado (13), e exaltou o meio-campista Ramires, alvo do time milanês neste mercado de transferências. Segundo o arqueiro, o jogador da equipe chinesa Jiangsu Suning pode elevar a qualidade do meio-campo nerazzurro.

"É um animal, de um jeito bom", afirmou Júlio César. "Na Seleção [Brasileira], correu mais do que todos, 11 a 12 quilômetros por jogo. Agora talvez corre menos, mas seguramente corre melhor com toda experiência acumulada. Talvez ele tenha ido para a China muito cedo. Certamente pode ajudar a Inter", acrescentou.

Júlio César também opinou sobre quais funções Ramires poderia desempenhar no time de Luciano Spalletti. "O homem-chave é Ramires, jogador de sustância e de boas infiltrações, capaz de mudar o ritmo da Inter. Spalletti poderia usá-lo como um volante apoiador ou, se quisesse mais um homem no meio, como meia-atacante", analisou.

Segundo a imprensa italiana, o dirigente Frederic Massara, homem de confiança de Walter Sabatini, diretor da Inter e do Jiangsu Suning – o grupo Suning é dono de ambos os clubes –, desembarcou em Marbella (município da Espanha na província de Málaga) na última quinta-feira (11) para negociar com Ramires e com cartolas da equipe chinesa.

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, o brasileiro aceitou reduzir seu salário para agilizar o processo de retorno ao futebol europeu, onde fez sucesso defendendo o Chelsea por cinco temporadas. Ainda segundo o periódico, o Jiangsu busca a contratação de um novo meio-campista antes de liberar Ramires para a Inter.

Lisandro López

Zagueiro do Benfica pode ser a primeira contratação da Inter em janeiro (Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

A Inter deve anunciar a contratação do zagueiro Lisandro López juntos ao Benfica na semana que vem. De acordo com a mídia esportiva da Itália, o defensor chega em Milão na segunda-feira (15) para realizar exames médicos.

O jogador, de 28 anos, deve assinar um contrato de empréstimo com opção de compra. A Beneamata pagará € 500 mil aos portugueses para contar com o argentino por seis meses; se quiser adquiri-lo ao término do acordo, precisará desembolsar € 9 milhões.

Caso a negociação se concretize, López reforçará um setor que vem gerando dor de cabeça ao técnico Luciano Spalletti.