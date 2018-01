Verdi descarta saída do Bologna para ir ao Napoli em janeiro, mas avisa: "Não foi um não"

Destaque do Bologna, Verdi despertou o interesse do Napoli (Foto: Mario Carlinii/GettyI mages)

Especulado no Napoli, o atacante Simone Verdi, do Bologna, deu entrevista ao canal italiano Sky Sports nesta terça-feira (16) e garantiu que não vai deixar o time rossoblù, pelo menos nesta janela de transferências de janeiro.

A equipe que lidera a Serie A busca um atleta para a posição por conta de problemas que vem tendo na hora de repor um dos titulares do ataque, ou mesmo rodar o elenco. As negociações com o atacante do Bologna pareciam bem avançadas, mas agora, ao que tudo indica, ele deve permanecer em sua equipe até o final do ano.

"Não foi um não para o Napoli. Eu não queria sair de Bolonha em janeiro. Preferi ficar aqui e continuar com um projeto crescente até junho”, explicou Verdi. "Estou lisonjeado com a oferta, e pensei nisso, mas no final voltei à minha decisão. Napoli me informou sobre sua apreciação e carinho, estou lisonjeado, mas não queria sair de Bolonha agora”, completou.

O jogador ressaltou que mesmo com a insistência do Napoli para contar com seu futebol, a decisão foi sua e ele decidiu permanecer.

"Houve momentos de reflexão, sabia que os líderes da liga me queriam. Com muita calma, eu decidi ficar aqui. Foi minha escolha inteira. Giuntoli [diretor esportivo] tentou me convencer de todos os sentidos, Sarri também me ligou pelo telefone, mas com grande sinceridade expliquei que não sentia vontade de sair de Bolonha. Eu sabia que não seria garantido um lugar, mas não fiz minha escolha nisso. [O goleiro Luigi] Sepe e [o zagueiro Lorenzo] Tonelli também me ligaram, mas não quis enganar ninguém", concluiu Verdi.

Deulofeu e Lucas Moura

Agora, o Napoli volta suas atenções para outras opções no mercado. Dentre os nomes cogitados estão o do espanhol ex-Milan Gerard Deulofeu, hoje jogador do Barcelona, que deve perder ainda mais espaço com a chegada do brasileiro Philippe Coutinho ao clube catalão. Outra alternativa pode ser o brasileiro Lucas Moura, do PSG. Lucas foi oferecido recentemente ao Nantes, mas recusou a oferta.