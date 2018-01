Agente afasta rumores de Dzeko no Chelsea: "Quer ficar na Roma"

Google Plus

Atacante atravessa fase ruim, mas não pensa em deixar o clube da capital (Foto: NurPhoto/Getty Images)

À procura de um centroavante para este meio de temporada, o Chelsea, que oscila entre boas e má atuações na Premier League, mira o atacante Edin Dzeko, da Roma, como o possível reforço para o ataque. Entretanto, nesta sexta-feira (19), seu empresário já tratou de acabar com qualquer esperança dos blues em contar com o bósnio.

"Não, eu não sei nada sobre isso. Não tenho nenhuma informação sobre uma transferência. Toda vez Dzeko tem seu nome ligado a clubes mexicanos, chineses, ou até mesmo o Chelsea. São apenas rumores", pontuou Irfan Redzepagic, agente do jogador, ao portal Roma Giallorossa.

Redzepagic não vê qualquer possibilidade de Edin sair da equipe romana tão cedo, visto que o camisa 9 tem moral com a torcida por ser um dos principais goleadores do time, mesmo não vivendo uma boa fase na temporada atual. O jogador tem apenas nove gols em 19 jogos.

"A verdade é que Dzeko quer ficar na Roma. Se eu conversei com Antonio Conte ou não, eu não posso dizer. Mas, deixo claro que é a minha função nesta época do ano. Tudo o que posso dizer é que Conte gosta do Dzeko, mas quem não gosta, não é?", salientou Redzepagic.

Além de Dzeko, o Chelsea monitora o ítalo-brasileiro, Emerson Palmieri, que se recuperou de lesão e não vem sendo tão utilizado por Eusebio Di Francesco. Tal interesse no lateral gerou uma especulação sobre envolver o atacante bósnio da negociação, mas negada por Irfan Redzepagic em entrevista.