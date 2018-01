Ex-Inter e Tottenham, volante Sandro assina com Benevento, lanterna da Serie A

Foto: Michael Regan/Getty Images

Com dificuldades em pontuar na Serie A, o Benevento, recém promovido da segunda divisão do futebol italiano, realizou a sua primeira contratação nesta quarta-feira (10). O reforço trata-se do meio-campista brasileiro, Sandro, que defendia o Antalyanspor, da Turquia. O brasileiro firma contrato de empréstimo com obrigação de compra caso jogue um número determinado de partidas até o final da temporada 2017/18.

Contudo, caso o Benevento venha a ser rebaixado para a Serie B, a obrigação torna-se opção e Sandro pode ou não se manter no clube para jogar a segunda divisão italiana na próxima temporada, podendo, a partir disso, assinar com um outro clube para 2018/19.

Sandro, que já passou por diversos clubes ingleses como Tottenham, Queens Park Rangers e West Bromwich, mas vinha sofrendo com lesões em seu joelho, tal lesão que ainda foi detectada pelo médico durante os exames feitos antes de firmar contrato. Todavia, o brasileiro será devidamente cuidado pelos médicos do clube para que volta à forma ideal.

Com a contratação, o Benevento ainda terá a difícil missão de reverter a campanha que fez no primeiro turno da Serie A, onde veio a pontuar pela primeira vez somente na 15° rodada do campeonato. A partir do ponto conquistado, a Bruxa conseguiu mais duas vitórias, mas perdeu 17 partidas, amargando na última posição do calcio.