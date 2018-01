Com dois gols de Kessié, Milan conquista primeira vitória de virada na Serie A contra Cagliari

O Milan conquistou sua primeira vitória de virada na atual edição da Serie A. Os rossoneri visitaram o Cagliari, na Sardenha, neste domingo (21), em jogo válido pelo 21ª rodada da liga, e venceu por 2 a 1. O promissor meia Nicoló Barella abriu o placar para o time rossoblù, mas o volante Franck Kessié marcou duas vezes e garantiu o triunfo para o Diavolo.

A derrota fez o Cagliari se manter na 16ª colocação na tabela com 20 pontos e começa a ver a zona de rebaixamento se aproximando. Na próxima rodada, visita o Crotone, em duelo direto na luta contra a degola.

Já o Milan subiu na tabela e agora é o sétimo colocado com 31 pontos. Receberá a Lazio na próxima rodada, buscando manter a boa fase.

Milan toma susto, mas vira o placar

O jogo começou com o Diavolo tomando a iniciativa das ações ofensivas, mas foi surpreendido logo aos sete minutos, quando Barella recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque do Cagliari, invadiu a área e chutou no canto, Donnarumma foi pra bola, mas errou o tempo e não impediu o gol.

Esse gol, porém, não mudou o panorama da partida, mas deixou os donos da casa um pouco mais confiantes para tocar a bola no meio de campo e no ataque. O Cagliari quase aumentou o placar em boa trama ofensiva que terminou num belo passe para Diego Farias, o atacante chutou, Donnarumma defendeu com os pés e no rebote, a defesa afastou.

O Milan chegou com perigo com Kessié que fez tabela com Kalinic e mandou um chutaço de fora da área, mas Cragno fez grande defesa. Alguns minutos depois, Kalinic recebeu na área e foi derrubado, pênalti para o Diavolo: na cobrança, Kessié bateu com muita categoria e igualou o marcador.

Não contente com o empate, o time dirigido por Gennaro Gattuso seguiu pressionando o Cagliari e quase virou em finalização do camisa 7 do Milan, mas o atacante croata bateu muito fraco. Mas a vantagem rossonera veio um pouco antes do apito final, a bola ficou com Kalinic que inteligentemente tocou para trás e o volante marfinense completou para o fundo das redes, marcando seu segundo gol no jogo.

Cagliari tenta, mas Milan consegue segurar a vitória

Na segunda etapa, o panorama mudou um pouco, já que o Cagliari estava atrás do placar e precisava sair mais para o jogo em relação a primeira etapa. Já o Milan mantinha a posse de bola, porém com mais cadência, buscando acalmar o ímpeto dos donos da casa.

Mas a primeira chance foi do Milan com o dono da partida, Kessié dominou de frente para a área, mas mandou pra fora. O Cagliari investia bastante na bola alta que poderia favorecer o centroavante Pavoletti, mas Bonucci e Romagnoli o marcaram muito bem.

Em novo ataque do Diavolo, Bonaventura recebeu passe de Çalhanoglu e mandou no cantinho, mas Cragno fez outra grande defesa e evitou o terceiro gol rossonero. Alguns minutos depois, os donos da casa assustaram com Farias que aproveitou rebote do Donnarumma, mas chutou para fora.

O segundo tempo também foi marcado por muitos erros de ambas as equipes que se defendiam bem, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Muitos erros de passe, muitas faltas e muito nervosismo que minaram a equipe do Cagliari que não conseguiu ser efetiva, melhor para o Milan que defendia o resultado.

No final da partida, ainda ocorreram duas expulsões: primeiro de Ricardo Rodríguez, do Milan, deixando a equipe rossonera com um a menos por alguns minutos, até Barella cometer falta em Biglia e também deixar o campo mais cedo. Em uma última bola na área, Romagna subiu mais que todo mundo e cabeceou pra fora, decretando o resultado final da partida.