Allegri admite cansaço da Juventus contra Genoa e confirma retorno de Buffon aos gramados

Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

De volta aos gramados após a pausa de inverno, a Juventus venceu o Genoa por 1 a 0, nesta segunda-feira (22), no Allianz Stadium, pelo encerramento da 22ª rodada da Serie A. Apesar da atuação abaixo do esperado, o técnico Massimiliano Allegri ressaltou a importância da vitória para seguir rumo ao sétimo Scudetto consecutivo.

"Nós estávamos um pouco cansados no final do jogo e também ansiosos pelo bom resultado. Tinha o desejo de fazer um resultado positivo em casa e nós trabalhamos muito durante a semana para isso. Foi importante vencer para continuar na cola do Napoli e recomeçar após a parada de inverno", disse o treinador ao Premium Sport.

Rivais na tabela, o técnico Maurizio Sarri alegou vantagem para a Juventus por entrarem em campo antes do Napoli nas próximas semanas. O comandante bianconero evitou polêmicas sobre o assunto.

"Não sou eu que decido quando nós jogamos e não vou responder o Sarri, que deveria estar feliz com o resultado [contra a Atalanta] e também com a primeira colocação na liga", comentou.

Por lesão na panturrilha, o arqueiro Gianluigi Buffon foi afastado dos gramados e seu reserva, Wojciech Szczesny, assumiu o comando do gol bianconero. O camisa 1 da Juventus deve retornar às atividades ainda nesta semana e já tem seu lugar garantido na equipe titular por Max Allegri.

"Ele retornará durante a semana, ele já está pronto para retornar assim como os outros. Buffon é o titular mesmo que Szczesny tenha um momento importante durante a temporada", ressaltou.