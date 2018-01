De saída do Barcelona, Deulofeu sonha em retornar ao Milan e contacta ex-companheiros

Google Plus

Foto: Nurphoto/ via Getty Images

De acordo com o jornal italiano, Corriere della Sera, o atacante Gerard Deulofeu, que está de saída do Barcelona apenas seis meses depois de retornar ao clube que foi revelado, teria manifestado a preferência de retornar ao Milan, mesmo tendo recebido sondagens de diversas outras equipes italianas como Internazionale, Roma e Napoli.

Ainda segundo a publicação, o jogador teria entrado em contato com alguns ex-companheiros de clube para externar seu desejo e um desses ex-colegas, pode ser o também espanhol Suso, com quem divide experiência nas seleções de base, e agora na principal também, há algum tempo.

O problema é que a equipe blaugrana quer pelo menos € 20 milhões pelo atleta e o Milan oficialmente diz não pensar em fazer contratações nessa janela de transferências para valorizar o elenco atual, além de estar preocupado com questões relacionadas ao Fair Play Financeiro imposto pela Uefa.

Deulofeu teve boa passagem pelo Milan na temporada passada, quando foi emprestado pelo Everton, da Inglaterra, e em pouco tempo, se tornou peça-chave da equipe que conseguiu, depois de quatro anos longe, uma vaga em competições europeias. Além de atuações convincentes, o espanhol marcou quatro gols e deu três assistências em 17 jogos.

Depois disso, o Barcelona exerceu o direito de recompra do atleta junto ao Everton, por cerca de €12 milhões e foi incorporado ao elenco, mas perdeu espaço depois de não convencer nesses primeiros seis meses e também com a chegada galática do meia brasileiro Philippe Coutinho há poucas semanas. Deulofeu também atrai interesses de outros clubes como o West Ham e o Besiktas.