Felipe Anderson brilha e comanda Lazio à vitória diante da Udinese em partida atrasada

Em partida atrasada válida pela 12ª rodada da Serie A, a Lazio venceu a Udinese, por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), na capital da Itália, com boa atuação do brasileiro Felipe Anderson. O meia marcou um gol e deu assistência para o tento do português Nani. O zagueiro Samir, ex-Flamengo, anotou um gol contra a favor dos biancocelesti.

A partida, que seria realizada em novembro do ano passado, acabou adiada devido ao forte temporal que caia na cidade de Roma. Ao vencer, a Lazio enfim se iguala ao número de jogos dos lideres e se estabiliza na terceira colocação, com 46 pontos. Os biancocelesti estão a oito pontos do líder Napoli. Já a Udinese continua com 29 pontos e não sobe nem desce na tabela: permanece na nona posição.

Os times voltam ao campo no domingo (28), pela Serie A. A Lazio terá o desafio de ir até o San Siro e enfrentar o Milan. às 14h (de Brasília), enquanto a Udinese viajará para enfrentar o Genoa fora de casa, no Luigi Ferraris, um pouco mais cedo, às 11h (de Brasilia).

Lazio controla jogo e vence no Olímpico

O primeiro tempo começou morno. Sem o artilheiro Ciro Immobile, ausente devido a uma lesão na coxa, a Lazio abriu o placar aos 22 minutos. Milinković-Savić chutou cruzado para a área, e o zagueiro brasileiro Samir cabeceou para dentro do próprio gol, tirando o zero do marcador.

No lance seguinte foi o momento da primeira grande defesa do goleiro da Lazio. Em rápida infiltração de Barak pelo meio da zaga, Strakosha espalmou o chute no canto esquerdo do meio campista, salvando o possível gol de empate.

Na segunda etapa da partida, Felipe Anderson começou boa jogada pelo lado esquerdo do campo, entrou dentro da área e tocou para o português Nani ampliar o jogo. O camisa 10 da Lazio tentou cruzamentos e chutes, mas nada que levasse perigo à Udinese.

A Udinese detinha o maior percentual de posse de bola, porém não conseguia marcar, e foi aos 42 minutos que Felipe Anderson fechou a sua boa partida com um gol. O camisa 10 recebeu belo belo passe de Lulić, avançou e mandou no canto do goleiro, decretando a boa vitoria da Lazio.