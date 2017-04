Ajax marca na prorrogação, elimina Schalke 04 e quebra jejum de 20 anos

Uma partida de muita emoção e disputa entre duas camisas tradicionais do futebol europeu. Nesta quinta-feira (20), Schalke 04 e Ajax mediram forças na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, pelas quartas de final da Uefa Europa League. A classificação foi decidida apenas no tempo extra. Os alemães venceram por 3 a 2, mas a classificação ficou com os neerlandeses pelos gols marcados fora de casa no tempo extra. Goretzka, Burgstaller e Caligiuri marcaram os gols germânicos, enquanto Viergever e Younes garantiram a classificação dos Filhos dos Deuses.

Os duelos das semifinais serão decididos em sorteio realizado no começo da manhã desta sexta-feira (21). Ajax, Celta de Vigo, Manchester United e Olympique Lyonnais brigam pelo título da competição. Os times voltam a entrar em campo neste domingo (23) por suas competições nacionais. Pela Eredivisie, o Ajax enfrenta o PSV em um dos maiores clássicos dos Países Baixos às 11h45, no Philips Stadion. Por sua vez, o Schalke 04 encara o RB Leipzig às 12h30, em mais um duelo na Veltins Arena, pela Bundesliga.

Ajax neutraliza ações do Schalke

O Schalke precisava do resultado. Dentro de casa, o time precisava eliminar a desvantagem o quanto antes para ter esperanças de permanecer na competição. Por isso, desde os primeiros minutos, a estratégia do time mandante era ir para cima do oponente. Nos dois primeiros minutos, dois cruzamentos efetuados na área e finalizados por Goretzka e Meyer, que levou mais perigo ao acertar a trave de Onana.

No entanto, o Ajax começou a sair do campo de defesa e neutralizou as ações ofensivas do adversário. Embora nenhuma finalização de perigo tenha sido concluída, grande parte por causa da precisão defensiva em travar os chutes, os neerlandeses trocavam passes e criavam boas jogadas em seu campo ofensivo. Com isso, conseguiam escanteios e mantinham a bola em seus pés, o que resultava na administração da vantagem e tranquilidade para segurar o resultado positivo adquirido no primeiro confronto.

Na reta final do primeiro tempo, o Schalke voltou a estar presente no ataque, mas as finalizações, necessárias para dar esperanças ao grupo azul, não vieram. Melhor para o Ajax, que cconseguiu no primeiro tempo jogar com o regulamento embaixo do braço e não ter grandes perigos na etapa inicial.

Schalke efetivo no começo do segundo tempo

No segundo tempo, porém, o Schalke 04 acordou e foi efetivo logo nos primeiros minutos, o que deu mais tranquilidade para buscar o resultado. Após o forte chute em cobrança de falta de Schöne, os Azuis Reais fizeram prevalecer o mando de campo na etapa complementar. Aos oito minutos, Goretzka começou a jogada no campo de defesa, tabelou com Burgstaller e avançou por todo o campo para colocar a bola no fundo do gol e abrir o marcador em Gelsenkirchen.

Embalados pelo gol e pela maior possibilidade de buscar o resultado necessário, o time da casa continuou no ataque e logo ampliou a vantagem três minutos depois, quando Kolasinac avançou pelo lado esquerdo de ataque e cruzou para Burgstaller desviar e marcar o segundo gol do Schalke.

Os dois gols deixaram a partida muito aberta. O Ajax reforçou a marcação defensiva para evitar novos gols do adversário e perder a classificação. Motivados pelos dois gols, os mandantes continuaram com maior posse de bola no ataque, em busca do terceiro gol no tempo normal. A situação poderia ter ficado mais fácil para os donos da casa quando o lateral-direito Veltman recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 35 minutos. Na reta final do tempo normal, a pressão foi intensificada, mas o gol não veio e o decisão veio no tempo extra.

Ajax letal na prorrogação

Na prorrogação, o Schalke manteve o ritmo do segundo tempo e começou com maior posse de bola. Geis finalizou e a bola tirou tinta do travessão. No lance seguinte, aos seis minutos do primeiro tempo, Kolasinac repetiu a jogada do segundo gol, ao efetuar cruzamento no lado esquerdo de ataque e acionar Caligiuri, que subiu alto e desviou de cabeça no canto direito de Onana. O gol garantia a classificação do Schalke após uma impressionante e heroica virada.

Mas o Ajax sobressaiu e foi mais guerreiro no segundo tempo da prorrogação. Com menos desgaste que o oponente, os neerlandeses aproveitaram os espeços deixados na zaga do Schalke para ser fatal e acabar com as esperanças de classificação germânicas. Após bate-rebate dentro da área, Viergever desviou com o pé esquerdo, diminuiu a diferença e voltou a classificar o time. No minuto final, o golpe fatal. Sozinho no ataque, Younes recebeu passe de Ziyech e bateu no canto, para garantir a classificação do Ajax à semifinal da Uefa Europa League.