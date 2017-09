Com risco de não ir à Copa, Holanda convoca jogadores para jogos decisivos nas Eliminatórias

Foto: VI-Images/Getty Images Sport

Passando por uma delicada situação nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e, estando atualmente fora da vaga de repescagem, o treinador Dick Advocaat anunciou, nessa sexta-feira (29), os 24 jogadores que representarão a Seleção Holandesa nos últimos duelos da competição, que dirão se a Laranja irá, ou não, para a Rússia no ano que vem.

Atualmente, a Holanda está ocupando a terceira posição do Grupo A, com 13 pontos. À sua frente, está a Suécia, com 16, mas com uma grande diferença no saldo de gols, o principal critério de desempate – +11 para os suecos e +5 para os holandeses. Na liderança está a França, com 17 pontos. As duas decisivas rodadas serão contra Belarus, fora de casa, e a última partida será contra a Seleção Sueca, no grande confronto direto da chave, em Amsterdã.

Em boa fase, Babel voltou a ser convocado (Foto: Anadolu Agency/Anadolu Agency)

Sem a presença dos experientes Robin van Persie, que não vem em um grande momento no Fenerbahçe, e Wesley Sneijder, novo jogador do Nice, a esperança do ataque holandês está em Arjen Robben. Por outro lado, o experiente Ryan Babel, que vem se destacando pelo Besiktas, Davy Klaassen, do Everton, Daryl Janmaat, do Watford, e Jürgen Locadia, do PSV, voltaram a ser receber chances.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton) e Jeroen Zoet (PSV)

Defensores: Nathan Aké (Bournemouth), Danny Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Matthis de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha Berlim), Kenny Tete (Lyon) e Joel Veltman (Ajax)

Meio-campistas: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Brighton), Kevin Strootman (Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord) e Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Atacantes: Ryan Babel (Besiktas), Memphis Depay (Lyon), Bas Dost (Sporting), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV) e Arjen Robben (Bayern de Munique)