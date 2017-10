Holanda vence Suécia com dois gols de Robben, mas não tira saldo e fica fora da Copa do Mundo

Google Plus

INCIDENCIAS: 10ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2018, partida realizada em Amsterdan, na Holanda.

Com dois gols de Robben, a Holanda conseguiu vencer a Suécia na tarde desta terça-feira (10) por 2 a 0, mas não conseguiu o resultado necessário para alcançar a vaga na repescagem das Eliminatórias da Europa. Com isso, os holandeses estão fora da próxima edição da Copa do Mundo e os suecos estão na repescagem.

Para conseguir a vaga na repescagem, a Holanda precisava vencer a Suécia por sete gols de diferença, algo bem improvável. Até o atacante Robben, principal jogador da seleção holandesa, já havia entregado os pontos e dito que não podiam fazer mais nada.

A Holanda não ficava fora de uma edição da Copa do Mundo desde 2002. Nas duas últimas edições, terminou com o vice-campeonato na África do Sul em 2010 e em terceiro lugar no Brasil em 2014. Desde então entrou em decadência e ficou de fora também da Eurocopa de 2016. Os holandeses não ficavam sem participar da Euro e da Copa em sequência desde a década de 80.

Robben marca duas vezes e Holanda tenta improvável reação

Precisando de um milagre para garantir a vaga na repescagem das Eliminatórias da Europa e continuar sonhando com a Copa do Mundo, a Holanda dominou a Suécia no primeiro tempo. Porém, o começo foi de muita afobação por parte da seleção laranja.

A afobação holandesa foi passando aos poucos. O primeiro lance de perigo surgiu aos oito minutos, mas o goleiro Olsen defendeu o chute de Robben. Pouco depois, aos 15, Lidenlöf colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. O camisa 11, de cavadinha, abriu o placar.

De cavadinha, Robben colocou a Holanda na frente do placar

A pressão da Holanda continuou na sequência. Aos 25 minutos, Wijnaldum aproveitou a sobra na área, mas a finalização saiu para escanteio e levou um pouco de perigo. Aos 31, Babel assustou em cobrança de falta. Cinco minutos depois, foi a vez de Tetel, sozinho, mandar por cima do gol de Olsen.

Apesar da pressão da Holanda, por pouco a Suécia não abriu o placar após o goleiro Cillessen e o lateral Aké baterem cabeça na área, mas Berg não aproveitou. Como diz o ditado que "quem não faz leva", aos 39 minutos o atacante Robben aproveitou o passe de Babel e ampliou o placar com um golaço.

Robben marcou dois gols no primeiro tempo, mas era insuficiente para a Holanda conseguir a vaga na repescagem

Holanda não consegue manter pressão, placar não é o suficiente e Suécia avança para repescagem

A Holanda retornou para o segundo tempo pressionando a Suécia e acreditando em milagre. Com Robben bastante acionado, a pressão laranja teve o lance mais perigoso apenas aos 13 minutos quando Wijnaldum recebeu de Bas Dost e finalizou de primeira, mas o goleiro Olsen defendeu.

Depois da pressão inicial, a Suécia - que manteve a mesma postura defensiva do primeiro tempo - passou a ter mais controle do jogo. A Holanda errava bastante no último passe e não conseguia levar mais perigo.

O tempo passava e a missão ficava mais difícil para a Holanda. Mesmo cansado, Robben levou perigo aos 41 minutos, mas o goleiro Olsen salvou a Suécia. Sem mais tempo, o camisa 11 mais nada podia fazer e os holandeses estão fora da próxima Copa do Mundo.