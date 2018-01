Seleção feminina da Holanda é convocada para amistosos diante de Espanha

Foto: Divulgação/UEFA

A Holanda se prepara para o retorno as Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2019, na França e nesse mês de janeiro, irá se concentrar entre os dias 15 e 24 para um período de treinamentos que incluem um amistoso contra a Espanha no dia 20 na Pinatar Arena, na cidade de San Pedro Pinatar e um jogo treino no dia 23 diante da Inglaterra, em La Manga.

Atuais campeãs da Eurocopa, realizada na Holanda no ano passado, a Oranje Vrouwen está invicta desde junho do ano passado, quando foram derrotadas em amistoso pelo Japão pela diferença mínima. Desde então, foram 12 partidas, com 11 vitórias e apenas um empate, no último mês de novembro, para a Irlanda, pelas Eliminatórias.

A Holanda enfrentou a Espanha por sete ocasiões. Destes jogos, tanto a Holanda quanto a Espanha ganharam duas partidas e empataram três vezes. O último jogo entre as seleções foi em 30 de outubro de 2008 nos playoffs da qualificação para o campeonato europeu. A seleção holandesa venceu na época por 2 a 0, graças a dois gols de Karin Stevens e com esta vitória, o time feminino holandês classificou-se pela primeira vez em sua história para a Eurocopa em 2009, na Finlândia, onde foram semifinalistas.

A única ausência na lista da Holanda é da meio campista Desiree Van Lunteren, do Ajax, que com problemas no músculo posterior da coxa, será substituída pela jovem Victoria Pelova, destaque da seleção sub-19 holandesa e que joga no ADO Den Haag.

Confiram a lista completa da seleção holandesa

Goleiras: Sari Van Veenendaal (Arsenal), Jennifer Vreugdenhil (Valencia) e Lize Kop (Ajax)

Defensoras: Anouk Dekker (Montpellier), Merel Van Dongen (Ajax), Kika Van Es (Twente), Stephanie Van der Gragt (Ajax), Dominique Janssen (Arsenal), Danique Kerkdijk (Bristol City) e Lisa Van der Most (Ajax)

Meio campistas: Siri Worm (Everton), Vanity Lewerissa (PSV), Kelly Zeeman (Ajax), Daniëlle Van der Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern de Munique) e Sherida Spitse (Valerenga)

Atacantes: Renate Jansen (Ajax), Lieke Martens (Barcelona), Lineth Beerensteyn (Bayern de Munique), Shanice Van den Sanden (Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal) e Katja Snoeijs (VV Alkmaar)