United supera Zorya em partida congelante e se garante nos 16-avos da UEL

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta rodada do grupo a da uefa europa league, realizado no chornomorets stadium, em odessa, ucrânia.

Precisando de um empate para a classificação, o Manchester United viajou para enfrentar o já eliminado Zorya, na Ucrânia, na tarde desta quinta-feira (8) pela sexta e última rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2016/17. Os Red Devils bateram o clube ucraniano por 2 a 0 e conquistou a classificação sem depender de outros resultados. Mkhitaryan marcou no começo do primeiro tempo e Ibrahimovic no fim.

Com o encerramento da fase de grupos, a Chave A terminou com o Fenerbahçe em primeiro com 13 pontos, seguido do United com 12 pontos. O Feyernord, apesar de lutar até o final, acabou eliminado na terceira colocação com sete pontos ganhos, seguido do Zorya, em último com dois.

Os times agora focam em seus campeonatos nacionais, com a competição voltando apenas em fevereiro do ano que vem com o 16-avos de final. O sorteio para esta fase acontece na próxima segunda-feira (12).

Primeiro tempo é marcado por muitos chutes de fora, mas sem gols

Em um jogo que o United ainda precisa lutar pela classificação, o Zorya não tinha mais muito o que fazer, apenas cumprindo tabela na última rodada, não tendo pontos suficientes para avançar à próxima fase. Mas, próximo dos 10 minutos, o clube da casa quase abriu o placar com dois chutes seguindos, sendo um de fora e espalmado por Romero e outro da lateral da área, indo na rede pelo lado de fora.

O United respondeu dois minutos depois, com chute também de fora da área, mas foi espalmado agora pelo goleiro da casa. Quando o relógio se aproximava dos 20 minutos, Pogba se apresentou também fora da área, armou o chute e arriscou de esquerda, mas a bola saiu à esquerda do arqueiro adversário. Depois daí, o clube inglês conseguiu amornar um pouco mais o jogo, tentando controlar o tempo da partida e a forma como que ela se encaminhava.

Até próximo dos 40 minutos o jogo continou da mesma maneira, com United mais despreocupado com a partida e conseguindo controlar mais. Porém, o Zorya chegou mais uma vez com outro chute de fora, dessa vez de primeira, mas a bola saiu batendo na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, os visitantes tentaram bola longa para a área, porém sem sucesso. Rooney armou chute de longe também, mas acabou sendo desviado pelo goleiro e indo para fora. Na sequência, Rojo tentou de dentro da área, mas mandou muito por cima.

United volta do intervalo mais objetivo e vence partida

Diferente do que foi na primeira etapa, o Manchester United mostrou mais objetividade no começo da etapa final. Logo no começo, Mkhitaryan foi às redes pelo clube inglês em contra-ataque. O armênio fez jogada individual, passou pelos marcadores e, de frente para o goleiro, só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol, abrindo o placar.

Ao se aproximar dos 15 minutos, o United teve outras duas chances, sendo uma diretamente com Ibrahimovic, que arriscou chute e foi defendido e outra com o próprio sueco salvando passe longo demais, mas a jogada não prosseguiu com sucesso. O jogo prosseguiu sem grandes chances de gols para os dois lados, mas com chutes para ambos em algumas oportunidades, porém que não foram aproveitadas.

Ibrahimovic arriscou alguns chutes, porém foram defendidos ou para fora, assim como o Zorya também chegou algumas vezes na segunda etapa. O sueco, porém, aproveitou bola lançada em sua direção e má posicionamento da zaga adversária e matou o jogo com calma. O jogo continuou com a mesma calma de oturora, caminhando para os minutos finais, até que o último apito decretou a classificação do United.