Southampton é surpreendido em casa pelo Hapoel, empata e está fora da Europa League

Histórico! Nesta quinta-feira (8), o Southampton, que precisava apenas de um empate sem gols com o Hapoel Beer-Sheva em casa pela última rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2016/17, foi surpreendido pelos israelenses e empatou por 1 a 1. Buzaglo abriu o placar para os visitantes e Van Dijk, aos 46' do segundo tempo, deixou tudo igual, o que não bastou para os ingleses, que precisavam virar a partida.

O Hapoel espera o sorteio para definir seu adversários na próxima fase. As duas equipes retornam a campo no final de semana. No domingo (11), às 12h15 (horário de Brasília), o Southampton tenta se recuperar na Premier League contra o Middlesbrough em casa. Na segunda-feira (12), o Hapoel visita o Beitar Jerusalem.

Jogo morno e com pouquíssimas chances

O início de jogo foi muito melhor por parte dos donos da casa, que tinham muito mais posse de bola e rondavam mais a área da equipe israelense, que, por outro lado, mesmo precisando da vitória para se classificar, se defendia e tentava sair em velocidade nos contra-ataques, principalmente pela esquerda, "ponto fraco" da defesa dos Saints.

Finalizações eram raras na primeira metade no primeiro tempo. O Southampton, como já dito, até chegava e rondava a área adversária, mas pecava demais na hora do passe final, perdendo várias boas chances. O Hapoel atacava pouquíssimo, pois perdia várias jogadas no meio do campo, além de se atrapalhar várias vezes nos contra-ataques.

As chances eram tão raras, que o primeiro bom chute ao gol saiu apenas aos 36', quando Redmond recebeu com espaço na entrada da área, pela esquerda, levou para o meio e finalizou colocado, bonito, para boa defesa de David Goresh. Mesmo melhor, os Saints não marcaram e o primeiro tempo terminou sem bola nas redes.

Hapoel marca, sofre empate, mas segura e garante incrível classificação

O jogo voltou da mesma forma do primeiro tempo no seu início. Uma partida totalmente morna, extremamente equilibrada e com as duas equipes errando bastante. O Hapoel seguia sem conseguir criar, enquanto o Southampton, muito melhor taticamente, ficava muito mais tempo com a bola, mas seguindo sem conseguir finalizar, o que já começava a irritar a torcida dos Saints.

Só que dá metade para frente, o jogo ficou incrivelmente elétrico e movimentado no St. Mary's, com os visitantes indo com tudo em busca do gol e os Saints, que seguiam melhor, querendo fazer o gol que, provavelmente, o deixaria com praticamente os dois pés na segunda fase da Uefa Europa League.

Porém, tudo que ia dando certo, se tornou em um pesadelo. Aos 33', Oriol Romeu saiu jogando errado, o Hapoel ficou com a bola e ela chegou no meia Buzaglo, que avançou com ela e finalizou cruzado, sem chances para Fraser Forster: 1 a 0 Hapoel Beer-Sheva. Esse gol simplesmente calou o St. Mary's, que estava sem acreditar no que via.

Sem ter o que perder e precisando virar para se classificar, o Southampton foi com tudo à frente e conseguiu empatar aos 46', quando, após cruzamento, a bola sobrou dentro da área para o zagueiro e capitão Van Dijk, que dominou e finalizou para o gol, dando esperança aos Saints: 1 a 1. No último lance do jogo, após cruzamento de Ward-Prowse, Yoshida subiu muito bem e cabeceou, mas a bola passou ao lado da trave.