Visando se aproximar do G-4, United e Tottenham medem forças pela Premier League

No próximo domingo (11), às 12h15, Manchester United e Tottenham se enfrentam no Old trafford em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. O jogo é crucial para ambas as equipes e tem ares de decisão.

Atualmente na sexta posição, o United chega para o confronto precisando urgentemente da vitória, o time vem de três empates consecutivos na liga e começa a ver os rivais dispararem na briga pelas vagas nas competições européias, o time de Ibrahimovic e companhia tem 21 pontos e está a nove da zona de classificação para a Champions league.

Já o Tottenham vem de goleada aplicada no Swansea e segue na caça dos líderes do campeonato. O time se encontra na quinta colocação com 27 pontos, estando a três do G4 e a sete do líder Chelsea.

Sofrendo pressão e em busca de vitória, Mourinho acredita ser injusta a posição do Manchester na tabela

Os Red Devils vivem sua pior fase na premier, nos últimos seis jogos disputados, a equipe de Manchester teve quatro empates, uma goleada sofrida pelo Chelsea e apenas uma vitória diante do lanterna, Swansea City. O técnico Mourinho vêm sendo bastante criticado pela torcida devido a falta de resultados positivos, o time joga bem e consegue dominar boa parte dos jogos, mas acaba pecando nas finalizações e deixa a vitória escapar nos minutos finais.

Apesar da pressão, o treinador Português refutou as críticas e acredita que a colocação de sua equipe é injusta: "Eu penso que a colocação é injusta, acho que devíamos ter mais pontos do que os que temos, se olharmos para a tabela parece que as outras equipes são melhores que nós e, na minha opinião, não é verdade", disparou o técnico.

Ele ainda continuou defendendo seu time, alegando que os empates foram prejudiciais na análise do trabalho: "Foram muitos empates em que merecíamos vencer, se fosse possível transformar esses empates em vitórias, estaríamos muito próximos do topo do campeonato, entre os quatro primeiros, mas só existe uma maneira, temos que continuar trabalhando", analisou Mourinho.

Apesar do melhor momento, Pochettino preza respeito ao rival e exalta volta de Dele Alli

Os Spurs, por outro lado, vivem uma fase de recuperação, após passar por uma sequência de jogos sem vencer, o time vem de duas vitórias nos últimos três jogos e segue sonhando, ainda de forma distante, com o título.

Apesar da melhor fase, o treinador do time de Londres, Mauricio Pochettino prezou respeito á equipe de José Mourinho: "Para mim, Mourinho ainda é um dos melhores treinadores. No futebol é normal haver períodos em que as coisas não correm tão bem, não é fácil chegar a um novo clube e implementar uma filosofia e novas ideias. O Manchester United não está afastado da corrida ao título, quando se tem bons jogadores, é possível reduzir a distância", salientou Pochettino.

Além do alívio pelos retornos de Toby Alderweireld e Ben Davies, ele também comemorou a volta da jóia Dele Alli, o jogador havia sofrido uma lesão no joelho durante o treino e desfalcou o Tottenham em algumas partidas, na última semana ele retornou aos gramados e foi um destaque dos Spurs na goleada aplicada contra o Swansea, participando diretamente de três dos cinco gols do time.

Pochettino analisou a importância de Alli e os retornos dos lesionados: "Ele é um menino brilhante, é muito sensível e intuitivo, estamos melhorando nosso coletivo, Alderweireld está de volta, assim como Ben Davies. Quando estamos completos, sentimos que podemos vencer qualquer equipe", finalizou.