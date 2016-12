Com início eletrizante e três de Vardy, Leicester vence City e se afasta da zona de rebaixamento

A campanha do atual campeão da Premier League não condiz com o status, porém, o jogo que o Leicester fez na tarde deste sábado (10) trouxe flashes do que o time foi na temporada passada. Os Foxes receberam e não foram bons anfitriões com o Manchester City, goleando o time de Josep Guardiola por 4 a 2, sendo um hat-trick de Vardy e um de King, com Kolarov e Nolito indo às redes pelos Citizens, em partida válida pela 15ª rodada da competição.

Os três pontos dão conforto para o Leicester na tabela, chegando aos 16 pontos e na 14ª posição, subindo duas. O City permanece na quarta posição, mas pode ser ultrapassado pelo Tottenham, caso o time de Londres vença no domingo. Equipe azul de Manchester permanece com seus 30 pontos.

O Leicester volta a campo na próxima terça-feira (13) quando visitará o Bournemouth às 17h45, enquanto que o City recebe o Watford, na quarta-feira (14), às 18h.

Início elétrico do Leicester dá vantagem de três gols em 20 minutos

Atual campeão, o Leicester não vem fazendo uma campanha digna de tal status até então. Porém, logo no começo do jogo contra o City, os Foxes abriram o placar com Vardy, no minuto três. O inglês recebeu passe em profundidade de Slimani e bateu na saída de Bravo. Três minutos depois, King tratou de ampliar a vantagem, fazendo o segundo. Recebeu passe também de Slimani e mandou colocado no lado direito superior do goleiro chileno.

Sem chances de perigo pelos próximos minutos, o City começou com seu estilo de jogo implantado e conhecido por Guardiola: o da posse de bola, buscando sempre a objetividade com o gol. O sucesso, contudo, não ocorreu e aos 20 minutos, Vardy fez seu segundo no jogo e o terceiro do Leicester na partida. O atacante recebeu novo passe longo em profundidade, driblou o arqueiro e só tocou pro gol. Até o momento, os Foxes se mostraram mais eficientes, mas o City tinha mais posse de bola.

Aos 26 minutos, o City teve um chute para o gol de fora, mas a boal foi para cima da trave. O time de Manchester teve nova chance aos 30 minutos com De Bruyne, mas o belga não conseguiu finalizar, sendo desviado. Na cobrança de escanteio, Kolarov cabeceou, mas para fora. Aos 31, KDB tenta novo cruzamento, mas o goleiro afasta. Os visitantes tiveram nova chance aos 41 com chute da entrada da área, mas foi desviado no meio do caminho. Nos acréscimos, Slimani subiu em cruzamento sozinho, mas cabeceou para fora.

Vardy completa hat-trick e Foxes conseguem administrar vantagem

No começo do segundo tempo, o City apresentou pressão inicial, tendo três chutes seguidos em uma mesma jogada, mas todos desviados aos quatro minutos. No minuto seguinte, Navas tentou colocado, mas foi para fora. A pressão permaneceu, e os Citizens continuaram buscando o gol, conseguindo inclusive criar algumas oportunidades, mas todas sem sucesso pra passar pela defesa do Leicester.

Conforme o tempo foi passando, o jogo foi ficando mais intenso por parte do City, apesar do Leicester manter a boa defesa posta nos últimos minutos e conseguir continuar com a solidez que produziu. Os Citizens não tiveram grande chance no período seguinte de tempo e acabaram sofrendo o quatro gol aos 35, com Vardy. O atacante conseguiu novamente driblar Bravo e tocar pro gol, a bola caprichosamente ainda bateu na trave e entrou devagar antes de Sagna tirar, porém a tecnologia marcou o gol.

Dois minutos depois, Kolarov cobrou falta magistral por cima da barreira e fez o primeiro do time na partida. Já próximo dos acréscimos, Nolito conseguiu diminuir para os visitantes, dando ainda mais fogo no fim do jogo.