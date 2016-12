Conte elogia atuação do Chelsea diante do West Brom: "Mostramos grande maturidade"

Conte chega à nona vitória consecutiva pelo Chelsea na Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea)

Neste domingo (11), o Chelsea enfrentou o West Brom em jogo válido pela 15ª rodada da Premier League, em Stamford Bridge, e venceu por 1 a 0. Com gol marcado por Diego Costa, os Blues permanecem na primeira posição da liga inglês e continua com três pontos de diferença para o vice-líder, o Arsenal.

Após a partida, o técnico do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva e analisou o jogo. "Foi um jogo muito difícil, mas sabíamos que seria. Eu falei muito na semana sobre a dificuldade do jogo, porque enfrentamos uma equipe muito difícil, muito física e difícil de quebrar. Estou satisfeito hoje porque este jogo foi muito difícil", disse.

O comandante também elogiou a inteligência de sua equipe e já pensa no próximo jogo: "Estou satisfeito porque mostramos grande maturidade e inteligência para encontrar a solução certa. É outro clean sheet [jogo sem tomar gol] e agora é importante pensar no próximo jogo em Sunderland. Temos apenas dois dias para nos preparar para o jogo, mas devemos estar focados, é um período importante. O Natal é muito difícil para todas as equipas, por isso é importante ganhar, estar focado e jogar futebol com boa intensidade".

Diego Costa marcou mais uma vez e chegou a 12 gols na Premier League, sendo o artilheiro isolado da competição. Conte enalteceu a atuação do atacante hispano-brasileiro. "Ele está mostrando grande paixão, ele gosta de jogar futebol. Ele está mostrando grande compromisso e taxa de trabalho com e sem a bola para ajudar a equipe. É importante para ele continuar assim, estou muito feliz com ele. Diego é um grande atacante e ele pode continuar a melhorar o seu futebol, mas estou satisfeito com o trabalho que estamos fazendo com ele e a equipe", garantiu.

Conte completou, sobre o Diego Costa, falando sobre os quatro cartões que ele havia tomado até o jogo contra o Arsenal. De lá para cá, são nove jogos consecutivos do atacante sem tomar cartão."Janeiro está chegando e é incrível porque depois da derrota do Arsenal ele tinha quatro cartões amarelos, ele estava pendurado e ele continuou a ficar pendurado. Acho que ele pode chegar em janeiro sem um cartão amarelo, espero que ele possa."

Por fim, Conte exaltou a entrada do meio-campista Cesc Fàbregas, que deu o passe a Diego Costa marcar o gol da vitória contra o West Brow. "Cesc é um jogador importante para nós. Todos sabemos a sua qualidade, é muito claro. Hoje foi importante mudar as cartas na mesa e encontrar uma nova solução para cortar o ponto de referência para West Brom. Coloco um jogador que é muito bom tecnicamente e com uma grande personalidade", findou.