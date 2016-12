Mahrez supera Aubameyang e é eleito melhor jogador africano de 2016

Mahrez derrotou nomes como Aubameyang e Mané (Foto: Divulgação/Leicester City)

Riyad Mahrez é o grande jogador africano do ano de 2016. O prêmio de Jogador Africano do Ano, oferecido pela emissora britânica BBC, foi anunciado nesta segunda-feira (12) e coroou o brilhante ano do meia-atacante argelino. Após ser eleito o melhor jogador da Premier League 2015/2016 pela Associação dos Jogadores Profissionais, Mahrez sucede Yaya Touré como melhor africano do ano.

Apesar de não jogar a atual temporada como a passada, o título não escapou das mãos do argelino. Conquistar a liga mais disputada do mundo, com um time de pequena expressão, com certeza, foi decisiva para os internautas votarem em Mahrez, visto que a eleição foi por votação popular na internet. Riyad derrotou nomes como Pierre-Emerick Aubameyang e Sadio Mané, gabonês e senegalês, respectivamente.

Na temporada 2016/2017, Mahrez tem tido um desempenho melhor na Uefa Champions League, na qual o Leicester City classificou na primeira colocação do Grupo G e enfrentará a equipe do Sevilla nas oitavas de final, guiando o time de Claudio Ranieri a novos feitos. Em 2016/2017, o camisa 26 dos Foxes já foi a rede sete vezes e assistiu os companheiros em outras três oportunidades. Na UCL, o argelino marcou quatro dos sete gols da temporada.

No ano passado, como dita acima, Yaya Touré derrotou Aubameyang nesse mesmo prêmio, o entregue pela BBC, mas foi derrotado pelo atacante do Borussia Dortmund na premiação dada pela Confederação Africana de Futebol. A conquista do volante marfinense foi alcançada principalmente pela conquista da Copa Africana de Nações, além das boas atuações pelo Manchester City, enquanto o poder decisivo e os gols de Auba deram a este o prêmio da Confederação Africana, que tem como principal favorito o próprio Riyad Mahrez.

O destaque do Leicester falou um pouco sobre a conquista e o este representa para você: “Isso significa muito para os jogadores africanos, então estou muito feliz. É sempre bom receber prêmios. Agradeço muito a todos. Também gostaria de agradecer à torcida argelina e dedicar isso a eles, bem como a minha família. Só quero seguir em frente e manter meu futebol, para ver onde posso chegar”.

O prêmio da BBC nasceu em 1991 e já premiou nomes importantes como George Weah, Nwankwo Kanu, Abedi Pelé, Mohamed Aboutrika e Didier Drogba. Riyad Mahrez é o segundo argelino a ganhar tal premiação, depois de Yacine Brahimi , jogador do Porto, que destacou-se na Copa do Brasil, naquela seleção que dificultou a vida da campeã Alemanha. Além do prêmio da emissora britânica, Mahrez ficou na 7ª colocação do Ballon d'Or da France Football, a frente de nomes como Robert Lewandowski, Luka Modrić, Toni Kroos, Zlatan Ibrahimovic, Arturo Vidal, Paul Labile Pogba.