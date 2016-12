Conte revela motivo de Diego Costa beber cerveja ao fim dos jogos: "É bom para reidratação"

O atacante hispano-brasileiro é o artilheiro da Premier League com 12 gols (Foto: Getty Images)

Diego Costa publicou um vídeo mostrando-o com uma cerveja após a recente vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o West Brom em Stamford Bridge, e Antonio Conte explicou por que ele permite que seus jogadores para desfrutar de uma bebida. O atacante hispano-brasileiro lidera na artilharia da Premier League, junto com Alexis Sanchez com 12 gols, depois de marcar o gol da vitória no domingo para reivindicar todos os três pontos para o Chelsea.

Conte impõe dietas rigorosas aos seus jogadores durante a semana, mas não proibiu álcool e não se importa se seus jogadores têm a bebida ocasional, desde que sejam sensatos. Ele passou a explicar por que seu atacante às vezes tem uma cerveja após os jogos.

"[É bom] para a reidratação, você pode beber Coca-Cola ou uma cerveja", disse ele em uma entrevista coletiva no Centro de Treinamento de Cobham. "É bom para a recuperação. Mas apenas uma. Não muito. É bom. Depois de terminar o jogo, rapidamente, não uma hora após o fim."

"Eu tenho grandes profissionais em meus jogadores. Neste caso, eu não acho que um treinador ou um gerente pode dizer: 'Faça isso' ou 'Não faça isso'. Eu tenho grandes profissionais e eu sei que eles terão as melhores atitudes e os melhores comportamentos nesta situação.", enfatizou.

O Chelsea está em uma série impressionante de nove vitórias consecutivas antes de jogar contra o Sunderland no Stadium of Light na quarta-feira (14). Os Blues pretendem organizar uma festa para os jogadores e suas famílias durante o Natal, mas o Chelsea vai treinar no dia de Natal antes de seu jogo no Boxing Day contra o Bournemouth em Stamford Bridge. Conte comentou sobre os jogos depois da noite de Natal.

"Acho que o Natal é um dia em particular, e a melhor coisa é ficar com sua família. É importante celebrar o Natal, sim, da maneira correta, porque, então, no dia seguinte vamos jogar contra o Bournemouth, um jogo difícil, mas acho que no Natal, é melhor para celebrar com sua família."

Quando foi perguntado se preferia que houvesse jogos ou não, Conte foi bastante honesto com a imprensa: "Não, eu devo ser honesto, eu preferiria que eles ficassem em casa e comemorassem com a família. Em vez de ter uma grande festa. No dia 26 nós jogamos o jogo. Estamos nos preparando para comemorar com nossas famílias durante a semana antes do Natal, para ficar juntos com nossos filhos, com nossas famílias", encerrou.