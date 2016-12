Mourinho elogia postura do time e exalta Ibra: "Tem liderança, desejo e paixão"

Mourinho vai acertando a equipe do United (Foto: Christopher Lee/Getty Images)

O Manchester United, depois de uma dura sequência de empates, chegou a segunda vitória consecutiva. Nessa quarta-feira (14), os comandados de José Mourinho derrotaram o time do Crystal Palace por 2 a 1, com gols marcados por Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic, em jogo válido pela 16ª rodada da Premier League e disputado no Selhurst Park, localizado na capital inglesa.

O treinador português dos Red Devils elogiou a postura da sua equipe dentro da partida e exalta o triunfo, que veio apenas aos 43 minutos do segundo tempo: “Nós merecemos, fomos a melhor equipe, eles tiveram apenas uma pequena reação e marcaram um gol nesse período. Então nós tivemos controle durante maior tempo no jogo. No primeiro tempo tínhamos controle, mas nos últimos 20 minutos fomos super dominantes. Nós criamos muito e ganhamos merecidamente no final”.

O United chegou a 27 pontos e continua na sexta colocação, estando a seis pontos do seu rival City, o quarto colocado. Sobre a caça aos líderes, Mourinho falou: “Estamos fazendo o suficiente para isso. Se tivéssemos os pontos que perdemos em casa nos empates em partidas que fizemos mais que o suficiente para vencer, então estaríamos perto do topo da liga, mas perdemos esses pontos e neste momento estamos apenas a fechar a diferença para as quatro primeiras posições. Há mais três jogos antes do final do ano e vamos ver como fica no dia 31 de dezembro”.

Pogba foi o melhor jogador, marcando um gol e dando uma assistência, para o gol da vitória marcado por Ibra. A dupla foi exaltada pelo técnico português. “Eu acho que ambos foram fenomenais durante o jogo. O passe obviamente é fantástico, o movimento é ótimo, o tiro é bom, mas para mim eu provavelmente prefiro o que Zlatan fez depois do gol, porque isso foi fenomenal. Jogou na frente dos quatro defensores, ganhando cada esfera no ar, controlando no peito, esfriando abaixo a jogo, é fenomenal. Não é apenas os gols que ele marca, não é apenas a meta que nos dá três pontos, é a liderança, o desejo, a paixão. Fantástico!”, disse Mou.

Outro que foi exaltado foi Marcos Rojo, que com José Mourinho vem apresentando um bom futebol e mostrando solidez na zaga. “Rojo está jogando muito bem, assim como Jones. Ele é um jogador agressivo, limpo, provavelmente jogando o melhor futebol de sua carreira”, elogiou o português.