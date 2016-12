Conte celebra dez vitórias consecutivas e liderança isolada da Premier League

Conte comemorou bastante a 10ª vitória consecutiva na Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea)

Nesta quarta-feira (14), o Chelsea visitou o Sunderland em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, realizado no Stadium of Light e os Blues venceram por 1 a 0. Com gol marcado por Fàbregas, o Chelsea chega à 10ª vitória consecutiva na Premier League, permanece na liderança e abre 6 pontos de diferença para os segundos colocados (Liverpool e Arsenal). Já o Sunderland permanece na lanterna do campeonato.

Após a partida, Antonio Conte falou sobre a sequência incrível de 10 vitórias seguidas na Premier League: "Ganhar 10 jogos seguidos não é fácil e estou satisfeito com os meus jogadores. É fantástico, acima de tudo nesta liga, quando você tem que lutar em cada jogo até o final para levar os três pontos. Eles merecem isso por seu compromisso e taxa de trabalho todos os dias."

Em 16 jogos, o Chelsea fez 40 pontos de 48 pontos possíveis, abrindo seis pontos para os segundos colocados (Liverpool e Arsenal, que estão empatados com 34 pontos), mas Conte diz que prefere não olhar a classificação: "Eu prefiro não olhar para a classificação, para mim e meus jogadores. Estamos fazendo algo importante até agora, mas a liga não terminou hoje. Estamos no topo da tabela, mas ainda há três jogos antes do final da primeira parte da temporada. Esta liga é muito difícil e até o final será uma grande batalha entre seis equipes."

Existem especulações que Oscar estaria indo para o Futebol Chinês. Uma oferta do Shanghai SIPG de 60 milhões de libras foi feita ao Chelsea, que já teria aceitado a oferta, faltando apenas as negociações com o meia brasileiro. Conte falou sobre a negociação: "A situação do Oscar será esclarecida nos próximos dias. Eu prefiro parar de falar! Oscar começou a temporada muito bem conosco quando jogamos no 4-3-3. Quando eu mudei para outra formação ele não jogou muito, mas eu sempre contei com ele, porque ele é um jogador jovem realmente bom. Às vezes, há situações que são muito difíceis de enfrentar, mas sua situação será mais clara nos próximos dias."