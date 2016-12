Gündogan sofre séria lesão e desfalca Manchester City pelo resto da temporada

Momento que Gündogan recebe os amparos médicos após lesionar o joelho direito (Foto: Divulgação/Manchester City)

O Manchester City não poderá contar com o meio-campista Ilkay Gündogan para o restante da temporada 2016/17. Nesta quinta-feira (15), o clube inglês confirmou que o jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e permanecerá um período que varia entre seis a oito meses longe dos gramados.

Gündogan sofreu a contusão durante o primeiro tempo da partida contra o Watford, que o City venceu por 2 a 0, na última quarta-feira (14), em casa, pela Premier League. Chorando, o atleta alemão deixou o campo jogo aos 44 minutos para a entrada do brasileiro Fernando.

Lesionado, Gündogan deixa o campo para a entrada de Fernando (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Após o duelo, o técnico Pep Guardiola se mostrou aflito por seu comandado. “Estou muito triste pelo Ilkay, porque parece que não o teremos na equipe por um longo período”, lamentou. “Ele está muito triste, como todos nós estamos”, acrescentou o treinador.

Esta não é a primeira vez que Gündogan terá de ficar por muito tempo ausente das quatro linhas. Com histórico negativo a lesões, o meio-campista havia chegado ao Manchester City contundido, no início desta temporada. Ele sofrera, em meio deste ano, um deslocamento na rótula do mesmo joelho durante um treino com o time alemão.

Gündogan, que custou £ 20 milhões (cerca de R$ 103,5 milhões) aos cofres do Manchester City, estreou pela equipe inglesa no dia 14 de setembro de 2016, um mês após o início da temporada, contra o Borussia Mönchegladbach, no Etihad Stadium, pela fase de grupos da Uefa Champions League. Como só deve voltar à ação na próxima temporada, o camisa 8 termina a sua primeira jornada pelos Citizens com 5 gols e 1 assistência em 16 jogos disputados.

Agora, Guardiola terá uma pequena dor de cabeça para montar o meio de campo do City no próximo jogo, contra o Arsenal, domingo (18), visto que o brasileiro Fernandinho segue suspenso. O jogador pegou um gancho de três partidas – já cumpriu duas – por confusão com o espanhol Cesc Fàbregas durante o clássico diante do Chelsea, no dia 3 de dezembro. Voltando à boa fase, o experiente Yaya Touré deve ganhar a posição de Gündogan.