Ibra faz dois, United bate West Brom e alcança quarto triunfo consecutivo na temporada

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada da Premier League, disputada no Estádio The Hawthorns, localizado em West Bromwich.

O Manchester United chegou à terceira vitória consecutiva na Premier League. Neste sábado (17), os comandados de José Mourinho foram até o Estádio The Hawthorns enfrentar a equipe do West Bromwich, em jogo válido pela 17ª rodada da Campeonato Inglês. A partida foi vencida pelos visitantes por 2 a 0, com os dois marcados por Zlatan Ibrahimovic.

Com o resultado positivo, o United chega a 30 pontos, mas continua na sexta colocação, pois o Tottenham tem maior saldo de gols. Enquanto o West Brom está na sétima posição, com 23 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o famoso Boxing Day, o West Brom visita o time do Arsenal, na segunda-feira (26). Já os Red Devils recebem a equipe do Sunderland, no mesmo dia. Os dois jogos ocorrem às 13h (de Brasília).

United é melhor e abre placar no começo da partida

O Manchester, no geral, foi melhor na primeira etapa e saiu dessa de forma vitoriosa, com gol logo no início do jogo. No entanto, nos primeiros minutos os donos da casa tentavam atacar os visitantes. Aos dois minutos, Chadli finalizou de fora da área e bola subiu, sem apresentar perigo ao gol defendido por De Gea. Já dois minutos depois, em jogada de contra-ataque, Lingard recebeu no lado direito do ataque e de primeira fez lindo cruzamento para Ibrahimovic cabecear e abrir o placar.

Aos 6’, em jogada parecida com a do gol, Carrick lançou Valencia na direita, que recebeu, driblou o adversário e cruzou para Rooney desviar de cabeça e bola sair em escanteio. O West Brom assustou aos 11 minutos: Brunt cobrou escanteio e na primeira trave Ibra desviou perigosamente contra a própria meta, todavia não foi marcado o tiro de canto em favor dos donos da casa.

O United procurava o segundo e em uma dessas tentativas, aos quinze minutos, Pogba deu belo passe para o camisa 9 dos Red Devils, Ibra, porém o sueco estava em posição irregular e o assistente não teve dúvidas em marcar impedimento, de forma correta. Aos 20’, o time de Mourinho chegou bonito, tocando bem a bola e Rooney recebeu dentro da área, entretanto não conseguiu passar corretamente para Ibra e o atacante sueco cometeu falta dentro da área adversária.

Dois minutos depois, aos 22’, o camisa 10 red devil recebeu na entrada da área, finalizou rapidamente, Foster fez grande defesa e bola acertou o travessão. Aos 30’, o West Brom teve a sua chegada mais perigosa: em jogada tradicional do time, Phillips conseguiu cruzamento da esquerda e Rondón cabeceia para fora. Já aos 44’, Darmian furou e bola sobrou para Lingard, que perdeu grande chance, chutando por cima do gol.

Ibra: 9 gols nos últimos 8 jogos (Foto: Divulgação/Manchester United)

Ibra faz segundo e United mata jogo

Os Red Devils começaram o segundo tempo tentando e conseguindo trocar passes e controlando o jogo. Pogba, Herrera e Carrick eram essenciais para a proposta dos comandados de Mourinho, que esperavam a melhor oportunidade para fazer o segundo gol e garantirem a vitória. Aos 8’, Rooney escapou pela esquerda, mas foi desarmado e bola saiu em escanteio. No minuto seguinte, Pogba tentou surpreender o goleiro Foster e chutou de muito longe, mas arqueiro foi bem no lance.

O gol que matou a partida saiu aos dez minutos, novamente com Ibrahimovic. Rooney arranca, passa para o atacante sueco, que dribla dois e chuta, com desvio, para fazer o segundo do United e o seu segundo no jogo. Aos 18’, Rondón deu forte entrada em Rojo, que foi tirar satisfação com o venezuelano. Na sequência do lance, o camisa 9 do West Brom deu um tapa no rosto do defensor argentino, e os dois receberam cartão amarelo.

Aos 23’, Pogba arriscou de fora da área depois de pegar sobra, porém Foster fez segura defesa, encaixando a bola. Onze minutos depois, aos 34’, o mesmo Pogba chutou de fora da área e a bola acabou passando longe da meta dos donos da casa. Do outro lado, aos 40’, Leko, que havia entrado no lugar de Chadli, foi a linha de fundo e cruzou, mas a defesa dos Red Devils cortou sem maiores problemas.