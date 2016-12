Mourinho ressalta empenho da equipe após sequência vitoriosa: "Estamos trabalhando duro"

Mou alcança a terceira vitória seguida na Premier League (Foto: Stu Forster/Getty Images)

O Manchester United, enfim, vai se acertando dentro da Premier League. Neste sábado (17), os Red Devils visitaram a equipe do West Bromwich, no Estádio The Hawthorns, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Os comandados de José Mourinho saíram vitoriosos por 2 a 0, com gols marcados pelo sueco Zlatan Ibrahimovic, chegando à terceira vitória consecutiva na competição nacional.

Mourinho vem conseguindo fazer o time jogar bem e agora as vitórias também estão vindo. O técnico português mostrou-se mais uma vez satisfeito com o desempenho do seu time.

“Eu acho que jogamos melhor do que contra o Crystal Palace, porque contra o Crystal Palace tivemos um pequeno período no segundo tempo, onde perdemos o controle. Hoje não. Hoje nós estávamos no controle por 90 minutos, o que é muito, muito difícil. Os jogadores foram fenomenais. Muita organização, bem fisicamente e mentalmente, por isso estou muito satisfeito com os jogadores, com o resultado e com o fato de que os torcedores podem ter um Natal com a esperança de que depois do Natal podemos chegar em melhores posições”, disse o treinador à MUTV.

Lingard foi essencial para a vitória desse sábado, apesar da chance perdida no final da primeira etapa da partida. Sobre o jovem meia inglês, Mou falou: “Ele é um jogador diferente do Juan Mata. Ambos os jogadores são muito bons, obviamente, mas diferentes. Contra Palace nós pensamos que era mais importante ter a qualidade de Juan para segurar a bola para continuar jogando dentro de posições. Hoje nós pensamos que era importante ter um dos três jogadores mais velozes para ser uma fuga de contra-ataque e fizemos isso com Jesse e mais tarde com Marcus [Rashford]”.

Nos últimos seis dias, o United entrou em campo três vezes, vencendo as três partidas. Mesmo com os resultados positivos, a dura sequência de jogos dificulta a preparação para estes, fato também comentado por Mourinho. “Trabalhamos duro, apesar de não ter muito tempo entre os jogos. Ontem passamos muito tempo no treino treinando a defesa em conjuntos, analisando situações. Fizemos bons trabalhos em casa e também os meus analistas que estão escondidos, ninguém sabe quem eles são, mas os caras fazem um trabalho fantástico para mim”, disse o português.