Willian confirma ida de Oscar ao futebol chinês: "Já se despediu"

Depois de quatro anos em Londres, Oscar está de saída do Chelsea (Foto: Getty Images)

O Chelsea segue imparável na Premier League. Neste sábado (17), a equipe comandada por Antonio Conte chegou à 11ª vitória consecutiva dentro do campeonato nacional. Os Blues superaram a equipe do Crystal Palace, --- derrotada na última rodada pelo Manchester United --, por 1 a 0, com gol marcado por Diego Costa, o 13º do hispano-brasileiro na atual edição da PL. Com o novo triunfo, o time londrino chega a 43 pontos e abre nove para o Liverpool, que enfrenta o Everton na segunda-feira (19).

Entretanto, nem tudo é felicidade em Stamford Bridge. O meia brasileiro Oscar está de saída da Inglaterra e seguirá o caminho do ex-companheiro Ramires, rumo à China. Diante do Crystal Palace, o camisa 8 do Chelsea nem atuou, nem ficou como opção no banco de reservas, deixando clara sua partida ao Oriente, que mais tarde seria confirmada pelo também brasileiro Willian, em entrevista à ESPN Brasil.

“O Oscar já se despediu. É um grande amigo que vai embora, mas desejamos o melhor para ele e para a família dele também. Sabemos que a carreira de jogador é corrida, acaba rápido. Então, quando aparece uma oportunidade dessa, a gente pensa na nossa família e em fazer nosso pé de meia para quando parar, parar bem”, revelou.

Oscar, revelado pelo São Paulo e que também atuou com a camisa do Internacional, defenderá o time do Shangai SIPG, equipe dos brasileiros Hulk e Elkeson, do argentino Dario Conca e do ganês Asamoah Gyan. O clube chinês pagará ao Chelsea cerca de 60 milhões de euros, o que equivale hoje a 212 milhões de reais, aproximadamente. O meia brasileiro passará a ter o terceiro maior salário do mundo: 20 milhões de libras anuais (R$ 84 milhões), que só será menor que os valores recebidos por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.