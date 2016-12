"Estou muito contente por ser treinador do Manchester City", diz Guardiola após vencer o Arsenal

Google Plus

Foto: Paul Ellis/AFP

De virada, o Manchester City venceu o Arsenal, por 2 a 1, neste domingo (18), no Etihad Stadium, em jogo válido pela 17ª rodada da Premier League. A equipe de Manchester foi para o intervalo perdendo pelo placar mínimo, gol marcado por Theo Walcott. Contudo, os Citizens viraram o duelo no segundo tempo, com Leroy Sané e Raheem Sterling, e chegaram à vice-liderança da liga.

Em entrevista coletiva após o embate, o treinador do City, Pep Guardiola, expressou toda sua felicidade por estar comandando o clube inglês. “Os jogadores dão tudo em todos os jogos. Estou muito contente por ser treinador do Manchester City. O espírito combativo está sempre lá. As vitórias dão muita confiança. Hoje é um dia bom dia. Somos segundos da Premier League”, celebrou.

Guardiola confessou que não procurou mudar muita coisa na conversa com os jogadores durante o intervalo. O City terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0. “Eu não disse praticamente nada no intervalo, deixem que eles corrigissem o que estava mal. Apenas lhes disse para não pensarem no resultado e para continuarem”, afirmou Pep.

Por fim, o técnico comemorou a vitória sobre “uma das melhores equipes do campeonato” e exaltou o desempenho do meio-campista Yaya Touré. “Significa muito venceu uma das melhores equipes da Premier League, uma boa reviravolta”, destacou. “A qualidade dele [Touré] me impressiona. Ele parece um garoto. Joga de forma soberba. Um jogador excepcional”, elogiou.

O Manchester City volta a campo na segunda-feira (26) pós-Natal. Hull City será o adversário dos Citizens. A partida será realizada no The KC Stadium, em Hull, e válida pela 18ª rodada da Premier League.