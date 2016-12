Sadio Mané marca nos acréscimos, Liverpool derrota Everton no clássico e retoma vice-liderança

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada da Premier League 2016/17, realizada no Goodison Park

Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan e Milner; Henderson, Wijnaldum, Lallana (Can, min. 82'), Mané (Lucas Leiva, min. 90+7') e Firmino; Origi (Sturridge, min. 81')

Complementando a 17ª rodada da Premier League, Liverpool e Everton fizeram nesta segunda-feira (19) o Merseyside Derby no Goodison Park. Com gol de Sadio Mané nos acréscimos, os visitantes conseguiram a vitória pelo placar mínimo e segue firme na luta pelo título.

O resultado colocou os Reds na vice-colocação, agora com 37 pontos. Já os Toffees mantiveram os 23 pontos na nona posição.

Ronald Koeman e seus comandados voltam à campo na próxima segunda-feira (26) às 13h, quando enfrentam o Leicester no King Power Stadium; Klopp e seus jogadores atuam em Anfield na terça-feira (27) às 15h15 enfrentando o Stoke City.

Etapa inicial chega ao fim sem grandes chances

Aproveitando-se do fator casa, o Everton entrou na partida mais ligado no confronto. Sem Matip, a saída de bola dos Reds no primeiro terço era limitada, dificultando a boa troca de passes efetuada por Jurgen Klopp.

Aos 37', Clyne recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para Origi. O atacante bateu de primeira e mandou pela linha de fundo. Seis minutos depois, Funes Mori aproveitou cruzamento e cabeceou para fora.

Firmino até que tentou, mas confronto não saiu do zero na etapa inicial | Foto: Oli Scarff/AFP/Getty

Mané marca nos acréscimos e Liverpool arranca vitória

Querendo alterar o placar, os Reds partiram para cima logo no início da etapa complementar. Firmino recebeu na área e finalizou para boa defesa de Stekelenburg; no rebote, Origi tentou uma bicicleta, mas se atrapalhou.

O segundo tempo seguia bastante movimentado, mas sem maiores chances para ambos os lados. Faltava criatividade no setor central e, quando o ataque enfim tinha a oportunidade, finalizava mal sem assustar os goleiros adversários.

Com maior posse de bola, os visitantes voltaram a levar perigo em bola parada aos 79': escanteio cobrado no meio da área e Firmino chutou de primeiro na marca do pênalti. Substituindo Stekelenburg, lesionado, Robles se esticou para impedir o gol brasileiro.

Os minutos que antecediam o fim do confronto foram de muitos passes errados por parte de Liverpool e Everton. Porém, aos 94', Sadio Mané aproveitou vacilo do goleiro Robles e marcou o gol da vitória dos visitantes.