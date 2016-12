Caminho à idolatria: com gols importantes, Diego Costa supera recordes de Drogba

Diego tem sido peça chave na excelente campanha do Chelsea na atual temporada | Foto: James Bailys - AMA/ Getty Images

Diego Costa segue caminhando à passos largos para se tornar mais um ídolo da história do Chelsea. Com gols importantes na Premier League, o hispano-brasileiro é um dos responsáveis pela liderança isolada do time de Antonio Conte.

Contratado junto ao Atlético de Madri em 2014, Diego vem superando todos os registros creditados a Didier Drogba - primeira aquisição midiática por parte de Roman Abramovich no clube londrino e principal referência ofensiva da história recente do Chelsea.

No último sábado (17), Costa chegou ao seu gol número 50 diante do Crystal Palace. Desde sua estreia nos blues, o jogador se tornou o artilheiro da equipe em todas as temporadas. A critério de comparação, Drogba só foi o maior goleador em dois de seus nove anos em Stamford Bridge.

Foram precisos 97 partidas oficiais para o hispano-brasileiro alcançar os 50 gols; Drogba levou 112. A estatística de Costa supera o ídolo dos blues em média por partida até os 50 tentos: Diego Costa tem uma média de 0,51, enquanto Didier tinha de 0,44.

Na atual temporada, o jogador de XX anos já é o artilheiro do Chelsea com 13 gols marcados, um a mais em comparação à 2015/16, temporada marcada pela instabilidade no clube e a demissão de José Mourinho em dezembro.

Conte tem conseguido extrair o máximo de Diego Costa na atual temporada | Foto: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Até chegar aos 50 gols, Diego Costa anotou apenas um hat-trick e cinco dobletes em suas três temporadas com o Chelsea, enquanto Drogba alcançou a marca com dois hat-tricks e seis dobletes. Algo que ambos voltam a se assimilar é o fato de apenas um gol dentre os 50 ter sido de pênalti.

Diego Costa tem sido bastante decisivo na atual temporada brilhante do Chelsea. Estufou as redes em três das últimas quatro vitórias pelo placar mínimo: Middlesbrough, West Brom e Crystal Palace.

Além disso, fez o gol do triunfo diante do West Ham (2 a 1) aos 89' na primeira rodada e aos 87' da partida seguinte, na vitória pelo mesmo placar diante do Watford. Demonstrando ainda mais sua importância, Diego marcou duas vezes no empate diante do Swansea na quarta rodada, em um de seus dobletes anotados em 2016/17.