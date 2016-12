Mourinho elogia filosofia de Conte e afirma: "Será difícil eles perderem o título"

Mou acredita que tirar o título do Chelsea não é das tarefas mais fáceis (Foto: Glyn Kirn/AFP)

Quem esperava a Premier League 2016/17 dominada por Pep Guardiola e José Mourinho, técnicos de Manchester City e Manchester United, respectivamente, se surpreende com a atuação situação da liga, que tem o Chelsea como líder. A equipe londrina tem 43 pontos, seis a mais que o vice-líder Liverpool, e tem 11 vitórias consecutivas na competição nacional. Ex-treinador da Juventus e da Seleção Italiana, Antonio Conte vem dominando a dita liga mais difícil do mundo e já ruma o título, que seria o sexto dos Blues.

Mourinho, ex-técnico da equipe de Stamford Bridge, acredita que será muito difícil algum time tirar o título das mãos do time de Conte. O seu time encontra-se apenas na sexta colocação com 30 pontos, logo a 13 dos líder, e faz uma campanha de recuperação, estando invicto há oito rodadas, depois da goleada sofrida contra o próprio Chelsea por 4 a 0.

O português falou sobre a situação atual da Premier League à mídia britânica, elogiando a filosofia do italiano Conte: “É preciso ser honesto e dizer que é muito difícil. Não é só pela diferença de pontos, mas também pela filosofia de jogo do Chelsea”.

Complementando o pensamento, Mou afirmou: “Eles marcam um gol e eles vencem. Eles defendem muito. Eles defendem bem... Eles não ligam para o que falam, o que pensam. Eles só querem vencer. E é por isso que você não os vê perdendo muitos pontos”.

Em outras entrevistas, o técnico dos Red Devils disse que esse período de fim de ano é importantíssimo para a chegada do United no grupo de cima, mas falou que não acredita na entrada do seu time nesse grupo ainda em 2016. O time de Old Trafford vem de três vitórias consecutivas, continua atrás do Tottenham, mas diminuiu a diferença para o Arsenal para quatro pontos.

“Vamos ver onde vamos terminar. Não quero dizer quarto, porque acho que podemos ser melhores. Mas temos o risco de não terminarmos em quarto porque a competição é tão dura e os times de elite possuem as mesmas ambições que possuímos. Então não quero dizer quarto, ou terceiro, ou quinto”, concluiu.

O United entra em campo na próxima segunda-feira (26), no tradicional Boxing Day, diante do Sunderland, que encontra-se na 18ª colocação, às 13h, em partida válida pela 18ª rodada da Premier League.